Výmena (2008)

Medzi najtragickejšie príbehy nezvestných osôb patria tie, ktoré sa týkajú malých detí. 10. marca 1928 zmizol zo svojho domu v Los Angeles v Kalifornii 9-ročný Walter Collins. Matka, Christine, vytrvalo žiada políciu, aby syna hľadala. Po piatich mesiacoch sa chlapec objaví a losangeleská polícia ho s veľkou slávou odovzdá matke. Jej radosť čoskoro vystrieda zúfalstvo. Chlapec totiž nie je jej syn, hoci polícia tvrdí opak . Christine sa však nechá presvedčiť, že iba syna v šoku nespoznala, preto si chlapca odvezie domov. Postupne získava presvedčivé dôkazy – chlapec má obriezku, ktorú jej syn nemal, je menší aj chrup má iný. Christine preto trvá na tom, aby polícia ďalej hľadala jej syna Waltera. Jej naliehanie polícii prekáža, preto ju vyšetrovateľ nechá umiestniť na psychiatriu. Režisérom filmu bol Clint Eastwood, úlohu matky si zahrala Angelina Jolie.

Bez stopy (1983)

Ďalším prípadom nezvestného dieťaťa sa zaoberá mysteriózny film Bez stopy z roku 1983. Film zobrazuje príbeh chlapca menom Alex Selky, ktorý zmizol cestou do školy. Jeho matka Susan žiada o pomoc políciu, priateľov a rodinu, aby zistila, čo sa stalo s jej synom. Napriek tomu, že autori filmu tvrdia divákom, že príbeh je fiktívny, silno pripomína skutočné zmiznutie šesťročného Etana Patza, ktorý 25. mája 1979 zmizol cestou do školy. Pátranie po ňom pokračovalo desaťročia a získalo celonárodnú pozornosť až do konečného ukončenia v roku 2012, o 33 rokov neskôr. Newyorský policajný komisár Raymond Kelly vtedy oznámil, že istý Pedro Hernandez (51) sa priznal k zaduseniu chlapca v pivnici menšieho obchodu, kde pracoval. Tela sa následne zbavil tak, že ho v plastovom vreci hodil do odpadu. Zaujímavosťou je, že Etanova tvár bola prvou tvárou nezvestnej osoby, ktorá sa objavila na kartónoch od mlieka.

Agatha (1979)

Medzi najznámejších spisovateľov určite patrí Agatha Christie. A hoci je známa ako autorka záhadných fiktívnych zmiznutí, aj sama v skutočnosti záhadne zmizla. Jedného večera v decembri 1926 Agatha Christie po hádke s manželom Archiem ušla z domu a nechala svoju dcéru so slúžkou. Nasledujúce ráno našli jej auto niekoľko kilometrov ďaleko na mieste nehody, pričom Christie nikde nenašli. Takmer dvojtýždňové zmiznutie autorky spôsobilo medzinárodné pátranie, ktoré sa zameralo na jej manžela a jeho mladú milenku Nancy Neele. Keď sa Agatha o dva týždne z ničoho nič objavila, nikomu neprezradila, čo sa jej stalo. Tajomstvo Agathy Christie tak zostane navždy pochované spolu s ňou. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie asi je, že sa cielene na dva týždne niekde ukryla, aby vyvolala záujem o svoju osobu, čo sa jej aj podarilo. Titulnú postavu stelesnila britská herečka Vanessa Redgrave a jej manžela hral Dustin Hoffman.

Prežiť (1993)

Niektoré zmiznutia majú trýznivé následky, ktoré testujú limity všetkých zúčastnených. Takým bolo aj zmiznutie uruguajského letu 571. V októbri 1972 letel ragbyový tím z Uruguaja do Čile na exhibičný zápas, keď lietadlo začalo strácať nadmorskú výšku. V priebehu niekoľkých minút havarovali v zasnežených horách Ánd. Pád lietadla prežilo 29 ľudí, ale na konci ich 72-dňovej skúsenosti z ich zostalo len 16. Film rozpráva nešťastnú nehodu z pohľadu tých, ktorí prežili. Podrobne opisuje nielen podmienky v prostredí havárie, ale aj ťažké rozhodnutia, ktoré museli obete nehody urobiť, aby prežili. Keďže nemali žiadne jedlo, medzi tie najkontroverznejšie rozhodnutia patrilo napríklad to, že museli uchýliť ku kanibalizmu a jesť mäso mŕtvych kamarátov.

Stratená kolónia: Legenda o Roanoke (2007)

Prípady nezvestných osôb v hlbokej minulosti nie sú ničím nezvyčajným. V prípade osady Roanoke historici predpokladali, že zmizla celá kolónia ľudí. V roku 1587 prišlo 117 osadníkov z Anglicka do dnešnej Severnej Karolíny. Mali tvoriť druhú kolóniu Roanoke. Avšak len o tri roky neskôr celá kolónia zdanlivo opustila svoje obydlia a zmizla. Okolo zmiznutia existuje veľa teórií. Niektoré spomínajú napätie medzi Angličanmi a domorodými Indiánmi, ako aj opustenie oblasti kvôli hľadaniu lepších podmienok pre život. Nech je to akokoľvek, ľudí z Roanoke už nikdy nenašli. A hoci existujú presnejšie záznamy o tom, čo sa mohlo stať, popularite sa tešia alternatívy, ktoré v sebe nesú štipku mystérie. Jednu z nich zobrazuje film Stratená kolónia: Legenda o Roanoke, ktorý pripisoval zmiznutie fiktívnym fantómom a tajomnému zlu. Možno pravda je ďaleko od toho, ale ktovie...