Cesta nádeje a umenia

V roku 2003 Tom Moore opustil rodinu a priateľov a zanechal len krátku, narýchlo naškrabanú poznámku na zdrape papiera: „Odchádzam na nejaký čas a neviem, kedy sa vrátim!“ Problémom bolo, že Tom trpel paranojou, kvôli ktorej ho niekoľkokrát hospitalizovali. Neraz sa stalo, že odišiel na týždeň či dva a znovu sa vrátil. Tentokrát zmizol navždy. Ben Moore mal 18 rokov, keď Tom odišiel a pátranie po ňom sa stalo neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Stal sa kurátorom umenia vo Veľkej Británii a v USA a prostredníctvom svojej spoločnosti Art Below vystavuje umelecké diela súvisiace so zmiznutými osobami. Ide napríklad o maľby alebo fotografie nezvestných osôb. Spolu s rodinou Ben aktívne spolupracuje so Sheenovou charitatívnou organizáciou Missing People v úsilí podporiť rodiny, ktoré zažili zmiznutie blízkeho.

Boj matiek proti korupcii

V roku 2013 zmizol bez stopy Luis Diaz, talentovaný DJ z mexického Veracruzu. Jeho matka Lucy odmietla akceptovať nečinnosť polície a vydala sa na cestu, ktorá zmenila jej smútok na silné hnutie. Napriek tomu, že čelila mnohým nebezpečenstvám a hrozbám, stala sa hlasnou kritičkou miestnych úradov a obvinila ich z korupcie a nečinnosti. Luciino neochvejné odhodlanie inšpirovalo vznik „Colectivo Solecito“ alebo „Little Sun Collective“. Hnutie zjednotilo stovky matiek vo Veracruze, ktoré tiež hľadali svoje nezvestné deti. Hnutie Little Sun Collective prerástlo do celonárodného zhromaždenia, ku ktorému sa pripojili matky z iných regiónov Mexika. Ich boj za spravodlivosť sa však nezaobišiel bez tragických následkov. Mnohé zo statočných matiek zavraždili kartely alebo tiež zmizli. Napriek nebezpečenstvu a zlomenému srdcu zostáva Lucy Diaz neochvejná v hľadaní odpovedí a sľubuje, že sa nevzdá, kým nenájde syna.

Od hľadania brata až k zmene legislatívy

Richey Edwards, gitarista skupiny Manic Street Preachers, zmizol bez stopy 1. februára 1995 vo veku 27 rokov. Nasledovala cesta plná tajomstiev a nezodpovedaných otázok. Jeho sestra Rachel Elias, stála na čele neúnavného pátrania a nikdy sa nevzdala nádeje, hoci v roku 2008 úrady vyhlásili jej brata za mŕtveho. Rachel sa od samého začiatku stretla s mnohými výzvami. Počiatočná reakcia polície ju frustrovala, keďže verila, že pre nájdenie brata mohli urobiť viac. Rachel neúnavne pracovala na zvyšovaní povedomia a zmene legislatívy. Jej úsilie sa vyplatilo, keď v roku 2013 úspešne viedla kampaň za zavedenie „zákona o prezumpcii smrti“. Ten zjednodušil proces pre rodiny, ktoré riešia finančné záležitosti nezvestných blízkych. Rachelina oddanosť presiahla jej osobný záujem, stala sa hnacou silou vytvorenia jednotky pre nezvestné osoby Spojeného kráľovstva Národnej kriminálnej agentúry, pričom pôsobila ako dobrovoľná riaditeľka Národnej linky pomoci pre nezvestné osoby v Írsku.

Otcova motocyklová odysea

Po traumatickom únose syna v roku 1997 sa Guo Gangtang pustil do mimoriadnej odysey trvajúcej 24 rokov. Neúnavne križoval obrovskú rozlohu Číny a prešiel viac ako 480 000 km na motocykli. Gangtang s fotografiami syna na transparentoch, neúnavne hľadal akúkoľvek stopu, ktorá by viedla k jeho nájdeniu. Počas náročnej cesty čelil mnohým nepriaznivým situáciám, vrátane dopravných nehôd, v dôsledku ktorých utrpel zlomeniny kostí a prišiel o niekoľko motocyklov. Napriek tomu ho neochvejné odhodlanie a otcovská láska poháňali vpred. Gangtangov príbeh si získal značnú pozornosť médií i miliónov spoluobčanov. Platformy sociálnych médií zohrali dôležitú úlohu pri zintenzívnení hľadania, pričom súvisiace hashtagy mali stovky miliónov zhliadnutí a ľudia rodinu podporovali. V roku 2015 Gangtangovo hľadanie inšpirovalo filmárov, ktorí natočili film s názvom Straty a láska. Nakoniec vďaka pokroku v testovaní DNA dokázali úrady vystopovať identitu jeho syna Guo Xinzhena, takže sa nakoniec otec so synom mohli po rokoch opätovne stretnúť. Polícia tiež zatkla dve osoby podozrivé z jeho únosu v roku 1997.