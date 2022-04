Kolosálne ľadovcové oblúky, Grónsko

Vidieť majestátny ľadovec na jeho poslednej ceste predtým, ako sa roztopí, je jednou z najkrajších prírodných scenérií. A keď ľadovec nadobudne tvar oblúka – získali ste ľadovcový jackpot. Severský ľadovec je kompaktná doska z desaťtisíc rokov usadeného snehu a ľadu, ktorá po odtrhnutí začína svoju púť po mori. Kusy ľadovca majú rôzne tvary a veľkosti, tvoria bloky alebo kliny, ale vidieť ľadovec vo forme oblúka je nádherný pohľad. Oblúky vznikajú, keď na bloky plávajúceho ľadu pôsobí vietor a morská voda, ktoré narušia vnútorné časti a zostávajúce vonkajšie okraje ľadovca vytvoria úžasný tvar podobný mostu. Keď chcete zvýšiť šancu zazrieť ľadový oblúk, urobte si jarné cestovateľské plány do Argentíny alebo Patagónie, na juh Čile alebo Grónska, Islandu alebo na sever Aljašky.

Strašidelné oblúky Convento Do Carmo, Portugalsko

Mohutné zemetrasenie s magnitúdom 9 zasiahlo portugalský Lisabon 1. novembra 1755 a vyžiadalo si až 50-tisíc mŕtvych, pričom väčšina mesta zostala v ruinách. Strecha a hlavná loď Convento do Carmo, gotickej katedrály z 13. storočia, sa zrútili na farníkov, ktorí sa zhromaždili na omši na oslavu Sviatku všetkých svätých. Strašidelná kostra oblúkov katedrály zostala stáť. Ruiny Convento do Carmo a jeho otvorené oblúky v tvare lichobežníka ešte aj dnes slúžia ako pamätník a múzeum ničivého sledu udalostí spôsobených zemetrasením. Sú lákadlom pre každého fotografa, pretože vrhajú dramatické svetlo a tiene na ruiny katedrály. Najviac však zapôsobí, že oblúky neochvejne stoja po stáročiach času a ničivých prírodných katastrofách, čo je skutočným dôkazom sily a odolnosti oblúka v stavebníctve.

Percé Rock, Kanada

V roku 1603 si francúzsky bádateľ Samuel de Champlain všimol strmú skalu Percé Rock, v ktorej tróni pozoruhodná diera, cez ktorú môžu pri prílive prechádzať lode. Percé Rock je obrovský skalný útvar, jeden z najväčších prírodných oblúkov na svete, ktorý sa nachádza vo vode uprostred obrovskej skalnatej krajiny polostrova Gaspé v severovýchodnom Québecu. Kolosálny skalný útvar obsahuje 15 metrov vysoký oblúk. Monolit tvorený vápencom a bridlicou kedysi obsahoval ešte jeden oblúk, ktorý sa zrútil v roku 1845 a zanechal po sebe vzpriamený stĺp známy ako L'Obélisque. Počas niektorých častí roka, pri odlive, sa ľudia môžu dostať na Percé Rock pešo, inokedy len loďou.

Tádž Mahal, India

Tádž Mahal je obrovské a extravagantné mauzóleum v indickom meste Agra. Pri pohľade na neho ste si možno nikdy neuvedomili, že je súčtom veľkého množstva rôznych oblúkov. Mauzóleum, ktoré v roku 1632 nechal postaviť mughalský cisár Shah Jahan na počesť milovanej manželky, vybudovali s ohľadom na geometrické princípy a symetriu s použitím špicatých oblúkov. Tento tvar použili pri stavbe portálov, okien i dverí. Vďaka schopnosti oblúkov ohýbať svetlo a vytvárať 3D efekty sa zdá, že Tádž Mahal neustále mení počas dňa v i rôznych obdobiach roka farbu. Pri východe slnka budova získava jemný ružový odtieň, no napoludnie je žiarivo biela. Pri západe slnka zase nadobúda medenú farbu a v noci pôsobí ako priesvitná modrá. A to všetko vďaka čarovným oblúkom.

Pont d'Arc, Francúzsko

Počas slnečných letných dní sa ľudia hrnú do Pont d'Arc na juhu Francúzska, aby tu strávili krásny deň pod oblúkom Bridge of the Arch, naplnený piknikmi, plávaním a kanoistikou. Impozantnú vápencovú stavbu vytesala do krajiny sila rieky Ardèche pred viac ako 400-tisíc rokmi. Zdá sa, že fascinujúci oblúk nepriťahuje len moderných ľudí. V jaskyniach blízko oblúka našli speleológovia jednu z najväčších paleolitických svätýň, aké kedy objavili. Pont d'Arc meria 54 metrov na výšku a 60 metrov na šírku a slúži ako brána do regiónu Ardèche Canyon.

Oblúk Tianmen, Čína

Tianmen, v preklade Nebeská brána, sa nachádza v hornatej oblasti na severozápade Číny a je najvyšším prirodzene vytvoreným oblúkom na svete. Nachádza sa vo výške 1500 metrov nad morom a má 30 metrov na šírku. Oblúk vznikol v roku 263, keď sa prirodzený jaskynný systém zrútil a na jeho mieste zostala diera. K tejto monumentálnej pamiatke musia návštevníci vyjsť po 999 schodoch, čo v čínskej numerológii symbolizuje večnosť a šťastie. Oblúk preslávil v roku 2011 kaskadér Jeb Corliss, ktorý ním preletel po zoskoku z helikoptéry.