Iglu v stredisku Kakslauttanen Arctic, Fínsko

Rezort Kakslauttanen Arctic sa nachádza vo fínskom Laponsku, najchladnejšom a najsevernejšom regióne krajiny. Jeho ikonické a bohaté snehové polia a borovicové lesy pomohli urobiť z oblasti svetovú Mekku vianočných nadšencov. Kakslauttanen ponúka obrovskú škálu zimných aktivít a ubytovania s arktickou tematikou. Najznámejšie zo všetkých jeho atrakcií sú sklenené iglu, postavené uprostred zasnežených borovíc. Iglu má jednu izbu a celosklenenú kupolu, čo hosťom umožňuje pozorovať oblohu a polárnu žiaru.

Dog Bark Park Inn, USA

Hotel Dog Bark Park Inn stojí pri diaľnici pri meste Cottonwood v štáte Idaho v USA. Je to dvojizbový penzión s raňajkami a má naozaj zvláštny dizajn. Budova má totiž tvar obrieho bígla, ktorý sa volá Sweet Willy. Vo vnútri sú k dispozícii dve izby na prenájom, pričom sú mesiace alebo aj roky vopred rezervované. V izbách nájdete psie memorabílie, vrátane množstva drevených rezieb v tvare psa, ktoré vytvoril jeden z majiteľov hotela, Dennis Sullivan. Motívy psov sú na vankúšoch, čelách postelí, nástenných maľbách, policiach, koberčekoch a množstve ďalších detailoch.

Letecká izba v hoteli Costa Verde v Kostarike

Hotel Costa Verde v kostarickom Quepose je jedným z mnohých luxusných hotelov, ktoré ležia na hranici národného parku Manuel Antonio. Park je síce malý, ale krásny a rôznorodý, geologicky aj biologicky, a preto ho ekoturisti často vyhľadávajú. Costa Verde vyniká tým, že ponúka jedinečný zážitok z ubytovania – dve izby sa nachádzajú v skutočnom zrekonštruovanom lietadle Boeing 727 z roku 1965. Lietadlo prepravovali kúsok po kúsku z letiska v San Jose, kde iba zavadzalo. Opatrne ho prepravili na piatich kamiónoch do džungle Manuel, kde ho znova postavili a zmenili na unikátny hotelový apartmán. Lietadlo na okraji Národného parku Costa Verde stojí na 15-metrovom podstavci, z ktorého si môžete vychutnať pohľad na oceán. V interiéri je obklad z tíkového dreva aj ručne vyrezávaný nábytok. V izbách sú obrovské postele, ich súčasťou je TV s plochou obrazovkou, kuchynský kút, jedáleň a terasa. Cena za ubytovanie v Boingu 727 stojí v hlavnej letnej sezóne (január - apríl) 500 dolárov/noc.

Utter Inn, Švédsko

Hotel Utter Inn je slávny hotel pri jazere Mälaren pred mestom Västerås. Napriek tomu, že v ňom chýbajú štandardné veci, ktoré by hotel mal mať, ubytovanie v ňom si zapamätáte na celý život. Utter Inn je improvizovaný domček s dvoma izbami, pričom jedna je nad hladinou a druhá pod hladinou jazera. Je to majstrovské dielo švédskeho umelca Mikaela Genberga. Horná časť domčeka nad hladinou jazera obsahuje dve stoličky, stôl, malú kuchynku s riadom, 10 l pitnej vody a suché WC. V dolnej izbe sú postele, pričom v domčeku nie je elektrina. Okolo vás sú len vtáky, ryby a nekonečná príroda.

Hotel CasAnus, Belgicko

Jednoizbový hotel CasAnus neďaleko belgických Antverp bol pôvodne umeleckým dielom holandského dizajnéra Joepa van Lieshouta. Ide o obrovský črevný model, ktorý umožňuje hosťom stráviť noc v masívnom hrubom čreve. Úzky zakrivený interiér zariadeného „konečníka“ obsahuje manželskú posteľ, okná, kúrenie a vodovodné rozvody a WC. Vonkajšia strana CasAnus je červená, hrudkovitá a žilnatá, čím dokonale imituje hrubé črevo, pričom jeden koniec hotela ukončuje „zvierač“. Noc v hoteli CasAnus stojí 120 eur pre dve osoby, cena zahŕňa raňajky a vstup do neďalekého múzea. Pekné je aj okolie, ktoré tvorí rybník s čiernymi labuťami.

Hotel Null Stern, Švajčiarsko

Hotel Null Stern, známy tým, že vznikol z opusteného atómového bunkra, sa za poslednú dobu rozšíril pod názvom Zero Real Estate. Nachádza sa vo švajčiarskych Alpách a jeho „izby“ sú jedinečné. Sedem izieb v Zero Real Estate totiž nemá steny ani stropy. Tvoria ich postele s nočnými stolíkmi, ktoré stoja na jednoduchej podlahe. To je všetko. Znie to ako najväčší podvod na svete, kým nezistíte, kde sú vlastne postele. Sedem „izieb“ je roztrúsených po švajčiarskych Alpách a všetky ponúkajú úchvatný výhľad na okolie. Zasnežené hory a zvlnené kvitnúce kopce sú viditeľné na míle ďaleko z každej strany. Vďaka tomu sú izby Zero Real Estate svojím spôsobom dokonalou príležitosťou vidieť hviezdy na oblohe. Najfascinujúcejšie je, že každá izba ponúka služby „komorníka“, v tomto prípade miestneho obyvateľa, ktorý sa vyšplhá do každej izby a ponúka hosťom jedlo i pitie.