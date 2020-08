Tajomstvá sériových vrahov priťahujú každého, kto sa nestal ich obeťou. FBI dlhodobo pracuje na vražedných profiloch a zistila, že vo svete operujú dve kategórie masových zabijakov. Tí systematickí a vraždiaci z inštinktu.

Hlavné rozdiely

Je to ako s hladom. Niekto otvorí chladničku a nahádže do seba, čo vidí. Uspokojí svoje chute a vec je vybavená. Inému to však nestačí a pripraví si tanier, príbor, dokonale si jedlo naaranžuje a k stolovaniu zapne aj obľúbenú hudbu. No a podobne rozdielne postupujú inštinktívni a systematickí vrahovia.

Rodina a deti

Patrí k výsade systematických vrahov. Príkladom sú John Wayne Gacy, Dennis Rader, Gary Ridgway a Joseph James DeAngel a ďalší, ktorí mali svoje rodiny. A dokázali presvedčiť svoje ženy o tom, prečo potrebujú ísť z domu v noci von, prečo sa vytrácajú neskoro, majú tajnosti. Mali všetko premyslené do posledného detailu. Zadaní muži dobre vedia, že mať doma partnerku je ako žiť s agentom FBI za chrbtom. Preto sérioví vrahovia s usporiadaným životom tak dlho unikajú polícii. Majú vo všetkom nepriestrelný systém. Nielen v tom, ako mať košele, tričká a kedy vyzdvihnúť deti zo školy, ale aj vo vraždení.

Alkohol a drogy

Sú doménou nesystematických vrahov. Pretože pán s kravatou, ktorý má doma zbierku dámskych nohavičiek svojich obetí, nepotrebuje psychické oslabenie vo forme drog. Drogy sú výsadou inštinktívneho volania. Príkladom je Richard Chase, ktorý počas jedného roka dokázal odpraviť 16 obetí. Volanie po krvi a kanibalizme na neho vždy prichádzalo pod dávkou LSD, alkoholu alebo iných drog. No a keďže pod vplyvom je človek menej opatrný, dokázal zbierať svoje trofeje iba krátky čas.

Trofeje a suveníry

Mohlo by sa zdať, že organizovaní vrahovia sú nepolapiteľní, no ich slabosťou sú suveníry, trofeje, ktoré si so sebou vezmú. Oni majú totiž s vraždením spojenú atmosféru, spomienky na obete, celú maškarádu okolo. A potrebujú suvenír, ktorý im ho pripomenie. Jednoducho niekomu stačí zhltnúť rýchle občerstvenie a nič nerieši. Iný si potrebuje ako spomienku na zážitok z luxusnej reštaurácie odniesť aspoň obrúsok s ich logom. To je však najväčšia slabosť. Gary Ridgway bol usvedčený práve na základe spomienkových predmetov, ktoré políciu doviedli k 49 vraždám.

Spôsob zabitia

Kvalifikovaní vyšetrovatelia vedia už na mieste činu posúdiť, s kým majú dočinenia. Inštinktívni sérioví vrahovia používajú pri vražde silu a všetky dostupné prostriedky. Najznámejším príkladom bol Jack Rozparovač. Systematickí si vyhliadnu nielen obeť, miesto a čas, ale aj spôsob, a ten je skutočne dokonalý a pripravuje skôr pomalú smrť, ktorú si aktér vychutná viac, ako keby vraždil len prostredníctvom silovej prevahy.