Bez názvu od Roberta Rymana

V závislosti od názoru pripomínajú diela amerického minimalistického maliara Roberta Rymana (1930 – 2019) buď kúsok štuky nalepený na obdĺžnikovom povrchu alebo hrianku s bielou polevou a fľakmi od zelenej plesne. Rymanovi sa tento motív očividne zapáčil tak, že ho použil mnohokrát, pričom nahrádzal farby, aby vytvoril „plesnivý“ efekt. Ten vyvinul v roku 1953 ako začínajúci umelec pomocou oleja na plátne pri experimentovaní s technikou. Ryman sa preslávil tvorbou množstva štvorcov, hoci nie všetky boli biele, pretože príležitostne používal aj iné farby. Nešlo mu o reprezentačnú tvorbu, nezaujímalo ho vytvorenie obrazu, ale objasnenie procesu. Chcel sa naučiť, ako funguje farba, zmenšiť fyzický priestor medzi obrazom a stenou, na ktorej visel. V jednom experimente preto namaľoval svoje dielo priamo na stenu. Hoci bol inovatívnym maliarom a konceptuálnym umelcom, vždy sa vracal k počiatočnému experimentu s maľovanými štvorcami. Niektorí jeho fixáciu nechápu, napriek tomu si zberatelia jeho „biele štvorce“ cenia a sú ochotní za nich zaplatiť. Za tento, ktorý ani nemal názov, zaplatil zberateľ 15 miliónov dolárov.

Bod od Bricea Mardena

Americký umelec Brice Marden (1938), ďalší minimalista, vytvoril sériu štvorcových malieb. Počas 70. rokov sa držal svojho vzoru jedno plátno/jedna farba až s mníšskou oddanosťou. Na rozdiel od Rymanových štvorcov však strany Mardenových obdĺžnikov nemajú rovnakú dĺžku. Horná a spodná sú zvyčajne dvakrát dlhšie ako pravá a ľavá strana. Samotný obdĺžnik delil na tretiny, z ktorých každá môže mať inú farbu alebo rôzne odtiene jednej farby, ako na obraze Bod z roku 1969. Tento obraz na aukcii predali za viac ako päť miliónov dolárov!

Concetto Spaziale od Lucia Fontana

Dvanásť vedľa seba umiestnených diagonálnych línií v rôznych výškach a dĺžkach, niektoré tenké, iné hrubšie, ktoré vyzerajú ako zárezy než ťahy štetcom, tvoria Concetto Spaziale (priestorový koncept) od argentínskeho Taliana Lucia Fontana. Ide o sériu monochromatických plátien, ktoré predstavujú „umenie pre vesmírny vek“. Nápad na toto umenie vyplynul z náhody. Podľa maliarovho životopisu Lucio Fontana (1899-1968) v roku 1948 počas zúrivosti zničil obraz prepichnutím plátna. Z tohto aktu deštrukcie vznikol nový koncept umenia, ktorým dosiahol trojrozmerný efekt nie tradičnou technikou trompe d'oeil, ale prepichovaním a trhaním povrchu plátna, aby pritiahol pozornosť k priestoru za ním a pred ním. Concetto Spaziale tvoria dva typy: bucchi, v ktorom diery v plátne vytvárajú efekty, a tagli, v ktorom rezy nožom plnia rovnaký účel. V aukcii Sotheby's jeden z obrazov z jeho série Concetto Spaziale predali za neuveriteľných 12,78 milióna dolárov.

Čierny oheň I. (1961) od Barnetta Newmana

Americký umelec Barnett Newman (1905-1970) na začiatku kariéry experimentoval so surrealizmom, počas ktorého používal „zips“ alebo tenké vertikálne čiary na rozdelenie farebných plôch obrazov. Newmanov výrok o náboženskej inšpirácii vysvetľuje názvy niektorých jeho raných diel ako Adam a Eva, Uriel a Abrahám a série Krížová cesta.„Aké je vysvetlenie zdanlivo šialenej túžby človeka byť maliarom a básnikom,“ pýta sa Newman, „ak to nie je akt vzdoru proti pádu človeka a tvrdenie, že sa vráti do rajskej záhrady? Lebo umelci sú prví muži.“ Umelec sa zaujímal aj o tvorbu diel, ktoré nereprezentovali ľudské objekty alebo krajinu. Jeho cieľom bolo vyhnúť sa prezentovaniu dominantnej „postavy“ na recesistickom pozadí. Plátno, na ktorom je namaľovaný Čierny oheň I. (1961) rozdelil na dve polovice. Ľavá strana je čierna; pravá svetlo béžová. Naľavo od stredu vedie tenká zvislá čierna čiara, ktorá oddeľuje béžovú stranu obrazu, takže vo výsledku akoby čierna a béžová zasahovali do jedného územia. V máji 2014 získal obraz zberateľ na aukcii Christie's za 84,2 milióna dolárov, čo je o 30 miliónov dolárov viac než aukčný dom predpovedal.

Suprematistická kompozícia (1916) Kazimira Maleviča

Suprematistická kompozícia od sovietskeho avantgardného umelca Kazimira Maleviča (1879-1935) priťahuje pozornosť živými farbami a diagonálnou kompozíciou, v ktorej sa obdĺžnikové formy akoby vznášali vo vzduchu. Jeden z obrazov zo série s názvom Suprematistická kompozícia z roku 1916 podobne ako väčšina umelcových diel, ukazuje jeho fascináciu geometrickými tvarmi, ktorá inšpirovala aj jeho nasledovníkov. Jeden z nich sa napríklad pri tvorbe obmedzil iba na používanie kružidla a pravítka. Napriek svojej fascinácii geometriou Malevič nechával svoje tvary „lietať“. Jeho inovatívny prístup k maľbe určite zaujal, pretože obraz predali na aukcii Sotheby’s za 85,8 milióna dolárov.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 7. januára 2022.