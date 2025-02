Marcos Externý prispievateľ

Mohlo by sa zdať, že keď nám lietajú vesmírne sondy okolo Zeme, priestor na špekulácie o plochosti našej planéty sa minul. No opak je pravdou. Hnutie plochej Zeme naberá na sile. Napriek vedeckým dôkazom existuje komunita, ktorá verí, že Zem je rovná doska. A majú na to aj argumenty. Presvedčia vás?

