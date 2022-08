Chceme poznať zložité pozadie vecí

Konšpirační teoretici chcú konzistentnosť. Jednoducho túžia komplikovanému porozumieť svetu. Preto sú namiesto vedeckých dohadov ochotní uveriť veciam, ktoré majú ľahké vysvetlenie. V tomto zmysle sú konšpiračné teórie podobné fámam alebo iným informáciám, ktoré nie sú založené na faktoch, ale sú pochopiteľnejšie ako fakty, ktorým chýba ucelené vysvetlenie.

Pocit spolupatričnosti k špeciálnej skupine

Zaujímavé je, že konšpiračné teórie nie sú len o faktoch, ale aj o socializácii. Jednotlivci, ktorí veria konšpiráciám, vytvárajú vlastnú „zdieľanú realitu“, ktorá im dáva pocit spolupatričnosti. Takáto príslušnosť môže byť ďalej podporená skupinovým efektom – všetci sme na jednej lodi. Konšpiráciám tak najčastejšie uveria aj ľudia, ktorí v princípe nehľadajú informácie, ale sociálnu interakciu. Potreba niekam patriť je často ovplyvnená ľudskou tendenciou chcieť spájať sa s inými, ktorí zdieľajú spoločné názory podobné tým našim. A presne to skupiny prívržencov konšpirácií vytvárajú

Pareidolia

Cudzie slovo, ktoré vysvetľuje že máme tendenciu vidieť zmysluplné vzorce v náhodných udalostiach, napríklad pri spájaní podnetov, ktoré spolu nesúvisia. A presne preto nám dávajú zmysel konšpirácie, ktoré dokážu spojiť aj vraždu Kennedyho s chemtrails. Ale dokážu to tak, že to dáva zmysel. Vysvetľovaním týchto udalostí sa niektorí snažia uvádzať fakty ako optický klam. Javí sa to neuveriteľne, ale skutočnosť je iná.

Rebélia konvenciám

Za mnohými konšpiráciami je jednoducho len snaha o rebéliu a túžba nebyť „ovcou“. Je to ten druh rebélie voči konvencii, ktorý sme získali v puberte, keď sme rebelovali ešte aj proti bielej stene. No a práve snaha byť v postave rebela voči faktom určuje náklonnosť ku konšpiráciám.

Vedľajší produkt evolúcie

Ak majú evoluční psychológovia pravdu, tí, ktorí veria konšpiračným teóriám, nemusia byť za svoje presvedčenie vôbec zodpovední. Kultúrny svet sa očividne vyvíjal podobným spôsobom ako príroda a preto sú konšpiračné teórie len jej vedľajším produktom. V dávnej minulosti ľudstva mohli konšpiračné teórie pochádzať z faktu, byť „podozrievavý“ voči mocným a nepriateľským koalíciám zaručovalo prežitie. No a tento evolučný gén zdá sa ešte v mnohých ostal, hoci jeho význam je už diskutabilný. Rovnako ako význam mužských bradaviek.