David a Eiriana Howatsonovci sa do svojho nového bungalovu v Denbighshire nasťahovali v roku 1960. Išlo o celkom bežnú oblasť s rodinnými domami a približne 20 rokov si žili celkom spokojne a normálne. Potom im ale na dvere zaklopali úradníci a oznámili im, že ich nehnuteľnosť stojí priamo na mieste, kde sa bude stavať nový kruhový objazd. Howatsonovci sa ale odmietli odsťahovať, a tak sa ocitli uprostred „kruháča“.

Zdroj: Google Maps

Clwyd Howatson má dnes 64 rokov a je synom Davida a Eiriany. „Žijem uprostred objazdu vyše 40 rokov a v podstate mi to neprekáža,“ uviedol v jednom z rozhovorov. „Aspoň nemám starosti so susedmi. Akurát keď prídu vnúčatá, treba na ne dávať pozor, aby sa nezatúlali na cestu.“

Ľudia sa Clwyda najčastejšie pýtajú, či mu nevadí hlučnosť, no on tvrdí, že je to ako život pri bežnej hlavnej ceste. Doprava navyše hustne len dvakrát denne v čase rannej a poobednej dopravnej špičky. Inak je na kruhovom objazde celkom pokoj.

Mnohí motoristi sa tiež čudujú, ako sa Howatsonovci dostávajú autom na svoj pozemok a z neho. Málokomu napadne, že celkom normálne, veď ide v podstate o križovatku. Za vyše 40 rokov tu Howatsonovci nemali ani jednu nehodu.

Prekvapivo najväčšou výzvou je doručovanie balíkov kuriérmi. Rodina má, samozrejme, podobnú adresu ako ich susedia, no kuriérom neznalým miestnych pomerov chvíľu trvá, kým nájdu ten správny dom. Veď komu by napadlo, že ktosi býva uprostred kruhového objazdu. Zmätok doručovateľa zväčša vyrieši až telefonát domácim. Napriek tomu viacerí kuriéri do poslednej chvíle neverili, že Howatsonovci skutočne žijú na takom nezvyčajnom mieste.

Na otázku, či sa neplánujú presťahovať, odpovedajú negatívne, v dome sa im vraj veľmi páči. Na druhej strane by asi mali problém nájsť nejakého kupca. Veď kto by chcel bývať uprostred križovatky?