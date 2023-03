Bagdad, Irak

Bohužiaľ, keď počujeme Bagdad alebo Irak, hneď sa nám vybaví vojna, pouličné boje, tanky či streľba. Lenže je tu aj neuveriteľné množstvo úžasných miest, ktoré stoja za pozretie. Iracké národné múzeum, ulica Al Mutanabbí s famóznymi kníhkupectvami, vodný palác Al Faw, monument mučeníkov Al-Shaheed, osmanský hrad či pouličný trh Al-Rashid. Bohužiaľ, v meste často dochádza k únosom, ozbrojeným konfliktom, terorizmu a občianskym nepokojom. Niekedy sa konflikt strhne behom sekundy a skôr než si uvedomíte, ocitnete sa v silnom nebezpečenstve. Zároveň má Bagdad, ako aj väčšia časť Iraku, svoje prísne pravidlá, ktoré je náročné pre cudzincov dodržiavať.

Kingston, Jamajka

Kingston na Jamajke patrí medzi mestá, kde nebudete mať hlboko do vrecka. Nie je v ňom draho a oplýva krásnymi prírodnými scenériami, množstvom múzeí a zákutí spojených s reggae umelcami, no na druhej strane jeho vysoká kriminalita vás môže prinútiť „spievať“ iné pesničky. Štatistiky ukazujú, že Jamajka vykazuje 50 vrážd na 100-tisíc obyvateľov, pričom k najväčšiemu počtu dochádza práve v Kingstone. Bežne sa tu môžete stretnúť s drobnými krádežami, až po násilie gangov a obchodovanie s drogami. Ak plánujete navštíviť Kingston, vyhnite sa nočným prechádzkam, navštevujte miesta s väčším počtom ľudí a držte sa ďalej od mestských častí, ktoré sú známe výskytom gangov. Na pláži nikdy nenechávajte cennosti na deke, inak sa stanete terčom drobných zlodejov.

Nairobi, Keňa

Nairobi je jedno z mála miest, kde nájdete národný park priamo v jeho srdci. Mesto vyzerá pre turistov priam ideálne, je v ňom množstvo múzeí, turistických trekkov s príležitosťami na kempovanie. Avšak práve na tieto mestské časti sa zameriavajú miestni zlodeji, ktorí sa neštítia kvôli hŕstke peňazí zabíjať. Okrem toho Nairobi ešte nedávno čelilo teroristickým útokom zameraným na inštitúcie a vládne zariadenia. Preto prechádzky po meste boli a stále sú pre turistov nebezpečné - nikdy neviete, čo a kedy vyletí do vzduchu.

Rio de Janeiro, Brazília

Rio de Janeiro je ideálna voľba, ak milujete párty, festivaly a tanec do skorého rána. Mesto je domovom krásnych pláží, najmodernejšej architektúry, futbalu a bezstarostného životného štýlu. A keď k tomu prirátate sochu Krista Vykupiteľa a výhľad na mesto z vrcholu kopca Corcovado, Rio si vás opantá. No mesto zároveň patrí medzi najrizikovejšie v regióne z hľadiska kriminality, preto by ste nemali nič podceňovať a správať sa nanajvýš opatrne. Hrozí tu vysoké riziko prepadnutí, stredné riziko prírodných katastrof a krádeže sú na dennom poriadku. Iba 43 percent územia Ria sa považuje za bezpečné, čo znamená, že mesto je vo všeobecnosti príliš riskantné na návštevu.

Tijuana, Mexiko

Toto mesto v Mexiku si zamilujete, ak ho navštívite iba na jeden deň. Znie to síce zvláštne, ale najbezpečnejšie sa v ňom budete cítiť iba vtedy, ak ho navštívite na menej ako 24 hodín. Môžete sa odfotiť pri monumentálnom oblúku, pozrieť si Centro Cultural Tijuana, navštíviť Catedral de Nuestra Senora de Guadalupe a upaľovať preč. Tijuana by bola perfektnou turistickou destináciou aj na dlhší pobyt, ale kvôli obrovskej kriminalite nespĺňa základné bezpečnostné podmienky. Len v roku 2022 tu nahlásili viac ako 138 vrážd na 100-tisíc ľudí! Mesto je plné podvodníkov a štvrtí, v ktorých pôsobia gangy a kartely. Úrady tiež identifikovali región ako centrum pašovania drog do USA. Návšteva Tijuany znamená, že môžete skončiť v krížovej paľbe medzi dvoma kartelmi. V regióne úrady hlásia početné prípady obchodovania s ľuďmi.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 10. marca 2023.