Hľadajte ju na ostrove

Obec na ostrove Anglesey pri severozápadnom pobreží Walesu, hneď za úžinou Menai, leží síce malá, ale zaujímavá dedinka. Jej názov je presne Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

S 58 znakmi je to najdlhší názov miesta v Európe a druhý najdlhší jednoslovný názov miesta na svete. To je názov, ktorý sa nezmestí ani domácim do dokladov, nieto aby si toto meno niekto zapamätal na prvý raz napriek tomu ak majú turisti cestu týmto smerom, radi sem zavítajú. Lákadlom je práve oných 58 písmen.

Meno si zmenila už dávno

Pôvodný názov obce bol Pwllgwyngyll , ktorý sa dodnes nedá vysloviť. Nedal sa používať domácim a samotná výslovnosť bola dôvodom na premenovanie. Avšak názov bol síce prakticky nevysloviteľný, ale aspoň krátky. Domáci hladní po inom mene ani netušili, že to môže byť ešte horšie.

Kedysi to bola jedna z dvoch obcí tvoriacich farnosť. Druhou bola obec Treforion v podstate so zrozumiteľným menom. V polovici 16. storočia bol názov mesta zaznamenaný ako Llanfair y Pwllgwyngyll , čo znamenalo Kostol svätej Márie Pwllgwyngyll. Prípona názvu obce s názvom kostola bola určená na odlíšenie farnosti od mnohých iných miest zasvätených Márii vo Walese.

Pôvodný názov nevydržal dlho

Súčasný dlhý názov dedinky bol vymyslený v roku 1869 ako vtip v snahe dať mestskej železničnej stanici najdlhší názov zo všetkých železničných staníc v Británii. Podľa waleského akademika Sira Johna Morris-Jonesa toto meno vytvoril miestny krajčír.

Lákadlo vďaka menu

Nakoniec sa z vtipu stal oficiálny názov a nebolo to zlé riešenie, pretože práve kvôli nemu sem zablúdi okolo 200-tisíc návštevníkov ročne. Najobľúbenejšou atrakciou je železničná stanica Llanfairpwll, na ktorej je tabuľka s celým názvom dediny.

A čo vlastne názov znamená? Preložiť by sa dal ako Kostol svätej Márie v dutine bielej liesky pri prudkom víri a kostol svätého Tysilia pri červenej jaskyni. Ťažko povedať, či je vtipnejší samotný názov, alebo jeho preklad. No fotka priamo zo stanice je pekná turistická trofej.