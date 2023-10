MS Hans Hedtoft spustili na vodu koncom roka 1958 a 82 metrov dlhá loď sa na prvú plavbu vydala 7. januára 1959. Dánska vláda, ktorá plavidlo vlastnila, od lodeníc požadovala, aby bolo navrhnuté špeciálne pre búrlivé podmienky panujúce v severnom Atlantiku. Loď tak mala dvojitý trup a sedem oddelených komôr, ktoré sa dali uzavierať a zabrániť tak prieniku vody z jednej do druhej. Odolnosť mala zabezpečiť aj zosilnená prova a korma. MS Hans Hedtoft mala byť jednoducho nepotopiteľná.

Vo výbave mala najmodernejší radar, gyrokompasy i záchranné člny vybavené vysielačkami. Kapitán P. L. Rasmussen, ktorý jej velil, vyhlásil: „Táto loď znamená revolúciu v navigácii arktickými vodami!“ Dánska vláda s ním súhlasila, v oficiálnom vyjadrení stálo: „Odteraz sa môžeme okolo Grónska plaviť po celý rok.“

Nie všetci ale zdieľali tento optimizmus. Lodiar Knud Lauritzen tvrdil, že oceľové platne trupu mali na pevnú kostru radšej privariť, a nie prinitovať. Nity totiž horšie odolávali tlaku ľadových krýh, čo mohlo mať za následok katastrofu. Jeho kritiku ale vláda odmietala s tvrdením, že lodiar by bol radšej, keby si štát prenajíma jeho plavidlá namiesto toho, aby dával stavať svoje vlastné.

Keď MS Hans Hedtoft vyplávala z Kodane, do grónskeho prístavu Julianehaab sa dostala v rekordnom čase. Navštívila ďalšie tri prístavy a 29. januára sa vydala späť do dánskeho hlavného mesta.

Na jej palube bolo 40 námorníkov, náklad mrazených rýb a 55 cestujúcich vrátane dvoch poslancov a šiestich detí. 30. januára oboplávala mys Farvel, najjužnejší bod Grónska, a dostala sa do búrky. Viditeľnosť klesla na asi 1,5 kilometra.

Okolo druhej hodiny poobede zachytil telegrafista na juhu Grónska núdzové volanie z paluby MS Hans Hedtoft. Loď narazila do ľadovca asi 30 kilometrov juhovýchodne od mysu Farvel. O hodinu neskôr prišla ďalšia správa: voda zaplavila strojovňu.

O 15:12 sa telegrafista dozvedel tú najhoršiu správu: loď sa potápala. Zamierili k nej tri plavidlá, ktoré sa nachádzali neďaleko, a mohli zachrániť posádku a cestujúcich. O dve a pol hodiny neskôr prišla posledná správa. Stálo v nej, že MS Hans Hedtoft ide pomaly ku dnu a potrebuje okamžitú pomoc.

Tá ale neprišla. Nasledujúcich niekoľko dní a nocí sa v oblasti, kde sa loď potopila, intenzívne pátralo. S výnimkou záchranného kolesa, ktoré o deväť mesiacov neskôr vyplavilo na Faerských ostrovoch, sa však po lodi a 95 ľuďoch na jej palube nenašlo ani stopy.

MS Hans Hedtoft pritom mala tri záchranné člny, pričom do každého mohlo nastúpiť 35 osôb. Celú loď bolo možné evakuovať a na člnoch by sa automaticky zapli núdzové vysielačky. K tomu ale z nejakých dôvodov nedošlo. Ľudia možno dúfali, že pomoc dorazí predtým, než pôjde plavidlo ku dnu, to sa ale nestalo.

MS Hans Hedtoft bola dosiaľ poslednou loďou, ktorá sa potopila po zrážke s ľadovcom a došlo k ľudským obetiam. Vrak sa dodnes nepodarilo nájsť.