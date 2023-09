Voda vám určite neuškodí

V prvom rade je voda s citrónom hlavne voda. Voda je nevyhnutná pre naše základné ľudské fungovanie. Asi 55 až 60 percent našej telesnej hmotnosti tvorí voda. Vodu potrebujeme na udržanie normálnej telesnej teploty, zbavenie sa odpadu, mazanie a tlmenie kĺbov a transport živín do buniek. Dať si preto nalačno pohár vody je určite dobré riešenie pre vaše zdravie.

Voda podporí aj chudnutie

Pokiaľ ide o chudnutie, niektoré štúdie tvrdia, že pitie väčšieho množstva vody môže zrýchliť metabolizmus. Navyše, voda pred jedlom zaplní žalúdok, takže budete menej vyhladovaný. A ako je to s prídavkom citrónu? Samotný citrón môže mať tiež niektoré vlastnosti zlepšujúce zdravie. Ukázalo sa, že citrónový extrakt zlepšuje citlivosť na inzulín, čo by skutočne mohlo prispieť k chudnutiu. No nie je to zázračný recept.

Lepší ako káva s cukrom

Treba povedať, že ak si dávate ráno kávu s cukrom a mliekom, tak jej vysadenie a nahradenie vodou s citrónom je skutočne lepší nápad. Je zrejmé, že ak používate citrónovú vodu ako náhradu za niečo iné - 400-kalorickú mega moka kávu so smotanou, áno odrazí sa vám to aj na páse. Rovnako ak citrónovou vodou nahradíte bežné džúsy a sladené nápoje, vykročíte k zmene váhy na lepšiu.

Zmenšíte zápal v tele

Hovoríme o tom skrytom zápale. Môže viesť aj k naberaniu váhy a tu je voda s citrónom dobrým pomocníkom. Citróny, rovnako ako iné citrusové plody, majú v sebe zlúčeninu zvanú limonín, ktorá je známa že má protirakovinovými, protizápalovými, antivírusovými, antioxidačnými a ochrannými vlastnosťami. Ukázalo sa tiež, že limonín je účinný pri ochrane pred tukovatením pečene.

Samozrejme, pitie pohára alebo dvoch citrónovej vody každý deň vás nepremení na dokonalý obraz zdravia, ale v spojení so zdravou vyváženou stravou a pravidelným fyzickým cvičením môžete ťažiť z výhod, znížiť zápal a skutočne aj schudnúť.

Nie je to zázrak

Hoci pitie citrónovej vody môže smerovať k znižovaniu váhy, nie je to zázrak. A skôr sa prejavia účinky toho, že nahradíte niečo viac kalorické menej kalorickým. Ak máte radi chuť citrónovej vody a nepijete ju len za účelom chudnutia alebo detoxikácie, skvelé. A možno aj skutočne schudnete, ale treba povedať, že citrón s vodou vám tukové bunky nepožerie.