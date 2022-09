V Číne posunuli prasacie farmy na celkom novú úroveň. Lepšie povedané, do nových výšin. Už najmenej tri roky tu farmári investujú miliardy eur do výstavby výškových budov, ktoré bežní ľudia volajú prasacími hotelmi. Najprv išlo len o dvoj či trojposchodové stavby, postupne však rástli do výšok a koncom spetembra 2022 jeden mäsokombinát v meste E-čou chce spustiť do prevádzky až 26-poschodovú chovnú farmu.

Komplex pozostáva z dvoch budov s plochou 400-tisíc metrov štvorcových, ktoré budú vybavené automatickými kŕmičmi, inteligentným systémom na filtráciu vzduchu, dezinfekčnými systémami a systémom na spracovanie odpadu, ktorý bude z trusu zvierat vyrábať elektrinu a teplo. Komplex by mal „ubytovať“ 600-tisíc ošípaných a produkovať 54-tisíc ton bravčoviny ročne.

Podobné farmy boli kedysi populárne aj v Európe, no máloktorá z nich dnes funguje. Jednak sú náročné na fungovanie, no dočkali sa aj kritiky zo strany mimovládnych organizácií, ktoré protestovali proti intenzívnemu chovu ošípaných na mäso. Žiadna z európskych fariem ale nikdy nepresiahla tri poschodia.

„Prasacie hotely“ boli v Číne až do roku 2019 ilegálne. Africký mor ošípaných ale donútil vládu zmeniť názor, pretože cena bravčoviny stúpala do výšin a bolo potrebné uspokojiť dopyt po tomto druhu mäsa.

Chovatelia tvrdia, že takýto chov ošípaných je šetrnejší k životnému prostrediu a šetrí zdroje, energiu i priestor. Pravdou je ale tiež to, že kvalita života zvierat je podstatne nižšia než na štandardných farmách. A keď v takomto „prasacom hoteli“ vypukne mor ošípaných, straty budú priam katastrofálne, keďže v uzavretých priestoroch sa toto ochorenie bude šíriť rýchlosťou blesku. Napriek tomu tieto komplexy naberajú v krajine draka na popularite.