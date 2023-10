Zachraňujú pred suchom

Nezdá sa to, ale budovaním priehrad cez potoky, ktoré vytvárajú sieť rybníkov a kanálov, bobry zadržiavajú veľké množstvo vody v širokom okolí. To znamená, že počas silného dažďa môžu tieto priehrady pomôcť vyhnúť sa povodniam, no zároveň umožňujú kontrolované vypúšťanie vody, čo je zásadné počas sucha. Bobry môžu tiež prospievajú poľnohospodárstvu tým, že vytvárajú nové vodné zdroje, pomáhajú plodinám rásť a zachraňujú ich v čase sucha.

Pomáhajú predchádzať požiarom

Biotopy bobrov sú sľubné pri ochrane pred požiarmi, pretože preukázali vyššiu požiarnu odolnosť v porovnaní s oblasťami bez bobrov. Po vypuknutí požiaru vedci zistili, že strata hustoty vegetácie bola v oblastiach s bobrom trikrát menšia, ako v oblastiach bez nich. Jednoducho príroda vie, ako sa brániť rozsiahlym škodám. Aj preto s úbytkom bobrov pribúda požiarov.

Prírodná klimatizácia

Znie to naozaj neuveriteľne, ale bobor dokáže zmierňovať globálne otepľovanie. Počas intenzívnych horúčav ľudia používajú na udržanie chladu klimatizáciu. A zvieratá majú bobrov. Pomáhajú iným tvorom prežiť tým, že zalievajú krajinu studenou vodou, ktorá ochladzuje vzduch, čím sa stávajú lesy a pasienky menej náchylné na požiare a sucho. Bobrie priehrady sú hydrologické zázraky, ktoré vytvárajú rybníky, rozširujú rieky a vytvárajú mokrade, poskytujúce vodné biotopy pre rôzne živočíchy. Tieto priehrady pomáhajú ochladzovať vodu prehlbovaním tokov a vytláčaním studenej podzemnej vody na povrch. Z toho profitujú druhy citlivé na teplotu, ako sú lososy a pstruhy. Okrem ochladzovania vodou majú biotopy bobra chladivý účinok na vzduch, keď sa voda vyparuje. Štúdie ukazujú, že bobrie hrádze môžu znížiť teplotu potoka o viac ako štyri stupne.

Zlepšujú kvalitu vody

Ukázalo sa, že bobry sú významným prínosom pre kvalitu riečnej vody. Bobrie priehrady zvyšujú hladinu vody proti prúdu, čo odvádza vodu do pobrežných oblastí, aby pôsobili ako filtre. Tým sa odstránia prebytočné živiny, ako je dusík a akékoľvek znečisťujúce látky, skôr ako voda opäť vstúpi do hlavného kanála po prúde. To pomáha odstraňovať nežiaduci dusík z vody. Zohrávajú preto pozitívnu úlohu pri zmierňovaní vplyvu zmeny klímy na kvalitu vody.

Sú doslova ekonomickým pokladom

Bobry pre nás robia toľko, že by sme mali zvážiť ich zaplatenie, jednotlivec vytvorí hodnotu v sume približne 100-tisíc eur ročne. Toto číslo vypočítal Earth Index ako odpoveď na podceňovanie prírody v globálnej ekonomike. Takéto skúmanie hodnoty prírody by mohlo viesť k posunu priorít a potenciálne k vytvoreniu pracovných miest v sektoroch ako alternatívna energia, udržateľné poľnohospodárstvo a mestský redizajn, čo v konečnom dôsledku vytvára zelenšiu a zdravšiu budúcnosť ľudstva.