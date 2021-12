Pigmentová maľba

V 16. storočí zúril v Egypte búrlivý obchod s múmiami, ktoré profesionálni predavači múmií vyberali z hrobiek, aby ich speňažili. Pomleté múmie totiž slúžili ako liek. Využívať ich začali aj maliari v podobe pigmentu. „Mummy Brown“ bol pigment, ktorý extrahovali z mletých múmií a používali na tieňovanie obrazov, ale aj na ľudskú tvár. Slávny obraz Eugena Delacroixa Liberty Leading the People, ktorý dnes visí v parížskom Louvri, umelec pravdepodobne namaľoval práve pomocou Mummy Brown. Neskôr tento typ pigmentu vyšiel z módy, pretože mnohým ľuďom sa myšlienka zneužívania mŕtvych ľudí na výrobu farbiva nepáčila.

Knižná väzba

Vedeli ste, že antropodermická bibliopégia je proces viazania knihy pomocou ľudskej kože? Realizoval ho napríklad doktor John Stockton Hough z Philadelphie, ktorý zachoval kožu z Mary Lynchovej, 28-ročnej ženy, ktorá zomrela na tuberkulózu na jeho oddelení. Pokožku opálil a použil na zviazanie troch kníh zaoberajúcich sa ženským a reprodukčným zdravím. Podobný osud postihol aj prvú osobu, ktorú obesili v Bristole, vraha Johna Horwooda, na ktorom po poprave vykonali verejnú pitvu a knihy zviazali pomocou jeho stiahnutej kože.

Ľudský diamant

Keďže ľudské telo obsahuje okolo 20 percent uhlíka, naše telo po spopolnení možno použiť na vytvorenie priemyselného diamantu. Najprv uhlík chemicky oddelia a odfiltrujú z popola. Výslednú zmes vyčistia, aby eliminovali dusík, pretože ten môže zafarbiť diamant na žlto alebo hnedo. Uhlík potom umiestnia do „pece“ s extrémne vysokým tlakom a teplotou (tlak okolo 60-tisíc barov a 1800 stupňov Celzia), ktorá simuluje prirodzené podmienky pre tvorbu diamantov. Ak všetko ide podľa plánu, výsledkom je číry diamant, zvyčajne modrej farby kvôli bóru, ktorý obsahuje ľudský popol.

Ruka slávy

The Hand of Glory (Ruka slávy) je strašidelný talizman, ktorý sa objavuje v európskom folklóre, najmä v Anglicku. Na jeho výrobu museli obesenému vrahovi odseknúť ruku ešte na šibenici a následne naložiť do nádoby so špeciálnym roztokom. Po dôkladnom vysušení do ruky vložili sviečku vyrobenú z ľudského tuku. Ruku slávy údajne používali zlodeji pri vykrádaní domov. Ak horela sviečka v dlani, obyvateľov vykrádaného domu to vraj paralyzovalo, a zlodeji mohli nerušene pracovať. Svetlo sviečky navyše údajne videli len oni.

Orientačné body Mount Everestu

Svahy Mount Everestu v posledných rokoch kvôli roztápaniu ľadu vydávajú prekvapivo veľké množstvo tiel. Podľa odhadov pri pokuse o výstup zomrelo viac ako 300 ľudí, ktorých nikdy nenašli. Avšak ako sa ľad stenčuje a jednotlivé úseky rozmrazujú, hora vydáva ich telá. Niektorí z „nešťastníkov“ sa dokonca stali orientačnými bodmi pre horolezcov, ako napríklad „Zelené čižmy“. Tento bod pomenovali podľa nôh trčiacich z malej jaskyne blízko vrcholu. Horolezci na severnej ceste sa s týmto pohľadom stretávali bez problémov dlhé roky. Vo výške asi osemtisíc metrov nad morom je tiež „Dúhové údolie“, ktoré označuje „Zónu smrti“, ktorú ľudské telo nedokáže zvládnuť pre nedostatok kyslíka bez pomoci. Oblasť je plná jasných farieb horolezeckého vybavenia, ktoré na sebe majú telá zamrznutých v ľade.

Hlinené múmie

Obyvatelia z regiónu Aseki v Papua-Novej Guinei zachovávajú telá svojich predkov spôsobom, ktorý je pre vonkajšieho pozorovateľa zarážajúci. Mumifikujú ich totiž do hliny a postavia do stojanov vo svätyniach, aby ich každý videl. Miestni obyvatelia veria, že múmie môžu potomkom poradiť a zároveň sú presvedčení, že jednotlivec, ktorému po smrti neprejavia primeranú mieru rešpektu, môže spôsobiť zlo. Preto múmie vždy prenesú do dediny počas osláv, aby sa ubezpečili, že ich duch sa cíti akceptovaný a nezačne sabotovať úrodu alebo plašiť zver.