Londýnska pivná povodeň

Rieka plná piva je snom každého milovníka zlatistého moku. Obyvateľom jednej z najchudobnejších londýnskych štvrtí určite nebolo do smiechu, keď ich doslova zaplavila rieka piva. 17. októbra 1814 náhle praskla kaďa s pivom v pivovare Meux and Co., keď zlyhala jedna z kovových obručí, ktoré ich zaisťovali. To vyvolalo bizarnú reťazovú reakciu. Prasknutá kaďa následne zvalila okolité pivné sudy a vytieklo viac ako 1,47 milióna litrov piva. Jednotlivými ulicami sa prehnali obrovské cunami piva, v ktorých zahynulo osem ľudí. Kým niektorí bojovali o život, iní sa ponáhľali, aby si do džbánov nachytali pivo zdarma. K väčšine úmrtí došlo v malej uličke hneď za pivovarom, kde obyvateľov uväznil náhly príval piva.

Veľká melasová pôvodeň v Bostone

Obyvatelia v bostonskej štvrti zažili v roku 1919 po nehode v závode Purity Distilling Company nevšednú katastrofu. Nezvyčajne vysoké teploty spôsobili, že nádrž s melasou s objemom 8,7 milióna litrov praskla a explodovala. Produkt vytiekol z továrne a zaplavil okolité budovy. Podľa vtedajších správ povodeň melasy zabila 21 ľudí a 150 zranila. Pri počiatočnom výbuchu došlo k poškodeniu niekoľko budov, ďalšie poškodila vlna melasy, kvôli ktorej bolo všetko neuveriteľne lepkavé. Výbuch bol taký silný, že trosky závodu poškodili časť neďalekej Bostonskej železnice. Neuveriteľne sladká vôňa melasy sa šírila oblasťou ešte niekoľko mesiacov. Vyšetrovania dospeli k záveru, že výbuch spôsobila kombinácia poruchy skladovacej nádrže a teplého počasia.

Záplava ovocnou šťavou

Keď sú ceny poľnohospodárskych produktov nízke, trhy môžu prekypovať ovocím a jeho produktmi. Poľnohospodári často predávajú ovocie na výrobu šťavy. A práve ovocná šťava v roku 2017 po nehode v sklade doslova zaplavila ruské mesto Lebeďaň. Strecha závodu na výrobu nápojov spadla a zranila dvoch pracovníkov. Dopadla priamo na zásoby balených ovocných štiav, ktoré praskli a niekoľko ton miešanej šťavy zaplavilo mesto. Pokusy zadržať lepkavý prúd tekutiny tečúci ulicami boli neúspešné. „Rieka šťavy“ nakoniec prenikla do rieky Don. Našťastie pri nehode nedošlo k obetiam na životoch. Robotníkov uväznených vo vnútri budovy previezli s ľahkými zraneniami do nemocnice.

Katastrofa tankera s tapiokou

V roku 1972 sa švajčiarska nákladná loď Cassarate len tesne vyhla potopeniu po tom, čo omylom „uvarila“ vo svojom trupe najväčší tapiokový puding na svete. Loď prevážala zmiešaný náklad reziva a obilia, keď na drevených palubách v horných nákladných priestoroch vypukol požiar. Posádka 25 dní polievala tlejúce plamene v snahe dostať oheň pod kontrolu. Voda však presakovala do podpalubí, kde viezli náklad tapioky, škrobu z rastliny maniok. Voda z hasičského úsilia v kombinácii s teplom z požiaru účinne „uvarila“ tapioku na dezert dostatočne veľký na to, aby nasýtil milión ľudí. To spôsobilo, že obilie sa nafúklo a hrozilo, že praskne trup lode. Tanker nakoniec núdzovo priplával do Cardiffu vo Walese, kde hasiči pokračovali v hasení požiaru.

Požiar whisky v Glasgowe

Kvalitu whisky kedysi preverila jej horľavosť. Práve táto jej vlastnosť spôsobila jednu z najhorších katastrof v modernej škótskej histórii. Pri požiari liehovaru v Glasgowe v roku 1960 vybuchli obrovské kade čistého alkoholu ako bomby a zasypali okolie troskami. Keď sa oheň nasýtený alkoholom vymkol kontrole, modré plamene šľahali do celého mesta. Sklad Arbuckle obsahoval viac ako 3,8 milióna litrov whisky a viac ako 117-tisíc litrov rumu. Keď v sklade vypukol požiar, prudko horľavý alkohol explodoval a oheň zničil neďaleký sklad tabaku a niekoľko ďalších budov. Oheň hasilo viac ako 400 hasičov, z ktorých devätnásti prišli o život. Trvalo týždeň, kým dostali oheň pod kontrolu.