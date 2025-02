Marcos Externý prispievateľ

Kedysi bežné profesie dnes pôsobia ako kuriozity z minulosti. Poďme sa pozrieť na niektoré z najzaujímavejších povolaní, ktoré dnes už nikto nevykonáva. Hoci by chcel, alebo by nás potešilo, ak by ešte aspoň niektoré boli aj dnes.

Autor článku Marcos Externý prispievateľ Ťažko nájsť tému, o ktorej by už nepísal. Dlhoročný spolupracovník Magazínu píše o vzťahoch, zdraví aj zážitkoch, ktoré by človek v živote nemal vynechať.