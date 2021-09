Ľudia na celom svete sa zúčastňujú na extrémnych, príšerných a úplne bizarných rituáloch len preto, že ich praktizujú už celé generácie. Viera je pre nich stále veľkou motiváciou. A niekedy aj nebezpečenstvom.

Manipulácia s hadmi - evanjelické kresťanstvo, štáty južného USA

Ak dostatočne milujete Ježiša, v čo manipulátori s hadmi veria, nenecháte sa uhryznúť. Tento rituál praktizujú najmä Letničiari a iné menšie evanjelické cirkvi v Apalačskom pohorí. Ich členovia sa zúčastňujú manipulácie s hadmi, prikladajú k nim ruky, aby sa uzdravili a dokonca i konzumujú jed, spoliehajúc sa na vieru, že nezomrú. Opak je pravdou, manipulácia s hadom stála najviac životov - od roku 1910 došlo až k 120 úmrtiam, pričom v rokoch 1936 až 1973 zomrelo asi 35 ľudí. Aj keď veriaci uhryznutie prežijú, veľa z nich má zohavené ruky a chýbajú im prsty. A keď zomrie pastor, veriaci si nemyslia, že to bolo kvôli nedostatku viery - bolo to jednoducho v Božom pláne.

Ukrižovanie - kresťanstvo, Filipíny

Niektorí Filipínci sa na dôkaz svojej silnej viery nechávajú ukrižovať. Nejde o žiadnu „hru“ s koženými remienkami uviazanými cez zápästie na 20 minút. Naozaj ich poriadne pribijú k dreveným krížom. Katolícki vodcovia odsúdili túto prax v obave, že by sa mohol niekto zraniť. A hoci je to zjavne nebezpečný rituál, treba uznať, že ide o pôsobivú ukážku viery, ako aj neuveriteľný prejav vytrvalosti a zvládnutia neznesiteľnej bolesti. V roku 2019 sa počas osláv Veľkej noci nechalo na rôznych miestach na Filipínach ukrižovať deväť ľudí.

Hádzanie detí v Indii

Rituál hádzania detí z vysokej budovy je stále populárny v niektorých častiach štátov Karnataka a Maharashtra v Indii. V meste Solapur rituál vykonávajú na vrchole islamskej svätyne Baba Umer Dargha. Detičky hodia z plošiny vysokej 15 metrov a zachytia v plachte pod ňou, ktorú držia moslimskí aj hinduistickí muži. Tradícia údajne vznikla, keď sufijský mystik počul o náraste úmrtí dojčiat a navrhol, aby detičky zhadzovali z výšky a zachytávali v plachte. Tvrdil, že to ukáže „ich dôveru vo Všemohúceho“.

Viazanie uzlov - zoroastrizmus, na celom svete

Skauti majú veľmi dobrú povesť, čo sa týka viazania uzlov a rovnako aj príslušníci námorníctva. Ale nikto z nich nemôže konkurovať zoroastriánom, ktorí povýšili uzly na inú - transcendentálnu úroveň! Kushti je posvätný opasok vyrobený z tesne navinutých bielych vlnených prameňov, ktorý nosia zoroastriáni okolo pása navinutý trikrát na seba, dvakrát uviazaný pomocou dvojitých uzlov vpredu a vzadu. 72 samostatných prameňov predstavuje 72 kapitol „Yasny“, hlavných liturgických diel nachádzajúcich sa v „Aveste“ (zoroastriánsky ekvivalent Biblie). Denný rituál, známy ako Nirang-i Kushti vyzerá tak, že prívrženec musí stáť na jednom mieste tvárou v tvár slnku alebo zdroju svetla, odviazať a potom znova zaviazať Kushti v úplnom tichu. Ak ho vyrušia, musí začať odznova. Navyše to musí urobiť najmenej trikrát denne a kňazi najmenej päťkrát!

Rezanie prstov – animizmus, kmeň Dani, Papua

Vraví sa, že keď prídete o milovanú osobu je to akoby ste stratili kus seba. Ženy z kmeňa Dani na indonézskom ostrove Papua tento sentiment berú doslova. Ženy, ktoré prišli o blízkeho človeka si museli amputovať končeky prstov - ako duchovnú reprezentáciu svojho smútku, ale aj ako ochranu pred pomstychtivým duchom zosnulého. V minulosti túto praktiku vykonávali dokonca na malých deťoch, kedy im končeky prstov odhryzli vlastné matky. Hoci v súčasnosti je tento rituál nezákonný, údajne v ňom kmeň pokračuje.

Skákanie po chrbtoch kastrovaných býkov v Etiópii

Chcete sa stať skutočným mužom? Ak ste členom etiópskeho kmeňa Hamer, musíte sa vyzliecť a prebehnúť po chrbtoch kastrovaných býkov. Keď to urobíte, stanete sa mužom a budete sa môcť oženiť. Súčasťou rituálu je obrovská párty, pri ktorej sa popíja a tancuje celý deň až do západu slnka. Potom sa chlapec pokúsi 4x prebehnúť po chrbtoch býkov bez toho, aby spadol. Ak sa mu to nepodarí, musí počkať rok a potom to skúsi znova.