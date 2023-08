Čo je vlastne ušný maz?

Ušný maz, v medicíne známy ako cerumen, sa nachádza v ušných kanáloch všetkých ľudí a cicavcov. Slúži na mnohé účely, chráni pokožku zvukovodu, pomáha čistiť a premazávať zvukovody a poskytuje ochranu proti baktériám, plesniam a iným látkam. Je teda prospešný, ak sa ho netvorí príliš veľa a pravidelne sa z ucha čistí, ale pozor, len opatrne.

Rôzne farby jedného mazu

Ušný môže mať rôzne farby, od hnedej a oranžovej cez červenú a žltú až po sivú. Záleží od koncentrácie aj zdravotného stavu ucha. Najčastejšie sa stretávame s ušným mazom, ktorý má prirodzene žltkasto oranžovú farbu.

Mení skupenstvá

Ušný maz môže mať dve základné formy: mokrú a suchú. To, aký maz budete mať v uchu, záleží nielen od vášho zdravia, ale aj od genetiky. Dokonca pomáha antropológom sledovať migráciu rôznych kultúr.

Ušný maz je samočistiaci

Ušný maz sa prirodzene vylučuje zo zvukovodu vďaka samočistiacemu mechanizmu, ktorému pomáhajú pohyby úst a čeľuste. Nie je preto potrebné ani zdravé ho dolovať z útrob zvukovodu. Práve naopak, môžete si tým poškodiť ucho. Maz preto odstráňte len ten nepotrebný a to len do úrovne, kde sa vám dostane malíček. Táto zóna je bezpečná, hlbšie sa na čistenie nevydávajte.

Z čoho sa skladá ušný maz?

Organické zloženie ušného mazu pozostáva z mastných kyselín, skvalénu, alkoholu a cholesterolu zmiešaného s odumretými kožnými bunkami. Nie je to teda nič lákavé. Ani na pohľad ani na zloženie.

Chráni pred hmyzom

Možno ste si všimli, že hmyz často útočí po tele, ale ušiam sa akoby zázrakom vyhýba. Nie je to náhoda, ale prirodzená schopnosť ušného mazu odpudzovať hmyz. Je teda prírodný repelent a súčasne zabraňuje, aby sa hmyz dostal do zvukovodu, čo by mohlo mať nedozerné následky.