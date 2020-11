Pred príchodom Európanov panovali na súostroví Banda domorodci, ktorí predávali muškátové orechy arabským a indickým obchodníkom. Tí toto vzácne korenie potom za obrovské sumy posúvali ďalej Európanom. V 15. storočí bol na starom kontinente muškátový orech drahší než zlato, verilo sa totiž, že lieči mor.

Arabi sa snažili miesto pôvodu muškátových orechov z pochopiteľných dôvodov utajiť. Ak by sa prezradilo, odkiaľ korenie pochádza, ceny by určite klesli, lebo Európania by na súostrovie poslali vlastných obchodníkov a už by nepotrebovali Arabov ako prostredníkov.

V roku 1511 ale flotila portugalského admirála Afonsa de Albuquerque dobyla Bandu i okolité ostrovy a tajomstvo sa vyzradilo. Súostrovie sa potom rýchlo stalo centrom obchodu s korením.

Portugalci sa síce snažili, ale pevné postavenie na Bande sa im vybudovať nepodarilo. Miestni boli k cudzincom nepriateľsky naladení a ak s nimi chcel niekto obchodovať neférovo, správali sa agresívne. Po zvyšok 16. storočia sem teda Portugalci zavítali len raz za niekoľko rokov a odvážali do Európy lode plné muškátových orechov a klinčekov.

Moreplavec Garcia Henriques sa raz pokúsil na jednom z ostrovov postaviť pevnosť, ale miestni proti nemu povstali a on so svojimi loďami musel Bandu opustiť.

Po Portugalcoch si zálusk na Bandu robili Holanďania. Tí neboli takí mierumilovní a snažili sa domorodcov presvedčiť, aby predávali muškátové orechy iba im. Banďania odmietli, chceli slobodný obchod a nie monopol. Len konkurencia medzi európskymi obchodníkmi totiž vedela zabezpečiť, že cena korenia ostane vysoká. Konflikt sa vyostril, keď Banďania vlákali do pasce holandského admirála a 46 jeho mužov, ktorých pozabíjali. Na oplátku Holanďania vypálili niekoľko dedín a začali miestnych terorizovať. Výsledkom mierovej zmluvy bolo, že Banďania uznali holandský monopol a Holanďania mohli na ostrovoch postaviť pevnosť Nassau.

Miestni však dohodu nedodržiavali a aby urobili Holanďanom do prieku, obchodovali aj s Angličanmi. Navyše dochádzalo k ozbrojeným stretom medzi miestnymi a Holanďanmi, čo viedlo k tomu, že Európania násilím dobyli celé súostrovie a spravili z neho svoju kolóniu. Zmasakrovali tisíce ľudí a znížili populáciu Banďanov z 15-tisíc na necelú tisícku. Dokonca museli na ostrovy priviezť otrokov, aby sa mal kto starať o plantáže.

Aj Angličania sa snažili získať kontrolu aspoň nad menšou časťou súostrovia. Na ostrove Run sa udržali až do roku 1667, kedy ho s Holanďanmi vymenili za osadu Nový Amsterdam v Severnej Amerike. Z Nového Amsterdamu sa tak stal New York.

Počas napoleonských vojen, keď nad Holandskom získalo kontrolu Francúzsko, sa Angličania chopili príležitosti a dočasne sa Bandy zmocnili. Kým sa Holanďania opäť prihlásili o kontrolu nad ostrovmi, Angličania stihli vykoreniť stovky muškátovníkov vonných a previezť ich do svojich kolónii na Cejlóne, v Singapure a v Indii. Exkluzivita súostrovia Banda tak bola fuč.

Muškátové orechy sú pre mnohých Banďanov dodnes zdrojom obživy. Ostrovy však zažívajú oveľa pokojnejšie časy než v minulosti. Obýva ich približne 20-tisíc ľudí a sú príjemným tropickým rajom. Tí, ktorí sa nevenujú pestovaniu muškátových orechov, sa živia buď ako rybári, alebo pracujú v turistickom ruchu.