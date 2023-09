Dospelí radi hovoria deťom a tínedžerom, že mladosť je najšťastnejším obdobím života. Mladí na nich neveriacky pozerajú a nevedia sa dočkať, kedy budú dospelí a budú mať pokoj od písomiek, skúšok a rodičov, ktorí im budú vravieť, čo majú robiť. Dokáže veda odpovedať na otázku, v akom veku je človek najšťastnejší?

Tím odborníkov z Nemecka a Švajčiarska sa pokúsil zistiť práve to. Preskúmal štyri stovky štúdií, ktoré obsahovali odpovede viac než 460-tisíc ľudí, a pozrel sa na to, ako sa pocit šťastia mení v priebehu pribúdajúcich rokov.

Predošlé výskumy vyvolali ohľadom odpovede na zdanlivo jednoduchú otázku búrlivé debaty. Podľa jednej hypotézy má vývoj šťastia v ľudskom živote tvar písmena „U“. Najšťastnejší je vraj dvadsiatnik, počas stredného veku krivka šťastia výrazne klesá a následne v starobe zasa stúpa.

Nová štúdia brala do úvahy dáta z mnohých štátov a viacerých kontinentov. Jej autori chceli získať celistvejší pohľad na „šťastie“ a to sa im aj podarilo. Zistili, že medzi 9. a 16. rokom života spokojnosť klesá, no potom pomaly stúpa až do sedemdesiatky, kedy opäť pozvoľna klesá do 96. roku života. Čo sa počtu pozitívnych pocitov týka, ten očividne klesá prakticky celý život. Počet negatívnych pocitov medzi 9. a 22. rokom života kolíše, potom do šesťdesiatky klesá a následne znovu rastie.

Celkovo tak štúdia zistila, že pocit šťastia má po väčšinu života tendenciu rásť a jej výsledky korelujú s očakávaniami, ktoré má o živote väčšina ľudí. Puberta a raná dospelosť sú stresujúcimi obdobiami plnými zmien a spoločenských tlakov, dáva teda zmysel, že pocit šťastia vtedy klesá. V starobe je zasa dôvodom zhoršujúce sa zdravia a strata priateľov a blízkych. Žiaden vedec vám ale nepovie, kedy máte byť šťastný, to už si musí každý človek zrovnať v hlave sám.