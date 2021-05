Viac ako rok ľudstvu znepríjemňuje život vírus z jednej strany a z tej druhej opatrenia, ktoré rozhodne neprispievajú len k ochrane zdravia pred vírusmi. Majú aj závažné vedľajšie účinky.

Myslíme viac na samovraždu

Linky dôvery sú obsadené na celom svete prakticky 24 hodín denne a razantne sa zvyšuje počet ľudí, ktorí pomýšľajú na samovraždu. A to v priamom dôsledku protipandemických opatrení. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zverejnilo správu zo skúmania 5412 dospelých Američanov za jeden júnový týždeň roku 2020. Výsledky?

Účastníci hlásili zvýšené samovražedné myšlienky. A nebolo to len o nápadoch. Iná štúdia analyzujúca údaje z 21 krajín zistila, že Viedeň, Japonsko a Portoriko preukázali štatistické dôkazy o zvýšenom počte samovrážd v roku 2020. A postupne pribúdajú na zoznam ďalšie krajiny.

Viac pijeme

Zatvorené krčmy, bary a diskotéky neznamenali, že sa prestane piť. Práve naopak. Ukazuje sa, že sociálna izolácia vyvoláva nárast spotreby alkoholu. Ním sa často snažíme spríjemniť si život v oklieštení pandémie. Pretože piť doma je lacnejšie a tak si môžeme dopriať viac. Výskum nám ukazuje, že v celosvetovom meradle medzi rokmi 2019 a 2020 stúpla spotreba alkoholu o desať percent. A v niektorých domácnostiach je toho podstatne viac.

Chýba nám dotyk

Problém pandémie je, že sme zrazu uviazli v domácnosti s ľuďmi, ktorých možno máme radi, ale časom sa u nás prejaví ponorková choroba. Výsledok? Začíname byť podráždení a chýba nám dotyk s inými ľuďmi. Riaditeľka Inštitútu pre výskum dotykov na univerzite v Miami v Tiffany Fieldová spojila absenciu dotyku s úzkosťou, depresiou a zníženou imunitou. Čím viac bežných dotykov vo vzájomnej ľudskej interakcii máme, tým sme šťastnejší. Pandémia tento jeden zo zdrojov dobrej nálady skresala na minimum.

Viac umierame

Paradoxne za to nemôže vírus. V USA sa pretavila túžba vymaniť sa zo zovretia lockdownu drogami do predčasných úmrtí. Zaznamenali 98 percentný nárast úmrtí spojených so syntetickými opiátmi. Až 26,5 percentný nárast úmrtí na kokaín a 34,8 percentný nárast úmrtí na amfetamíny. Možno ide o náhodu, a možno je to dôsledok pandémie.

Priberáme

Pomaly sa aj na Slovensku predlžuje večierka, počas ktorej môžeme vybehnúť do prírody. Avšak celosvetové obmedzenie pohybu sa podpisuje na enormnom náraste obezity. A z nej samozrejme vyplývajú aj ďalšie civilizačné ochorenia. Na sociálnych sieťach už oficiálne koluje hashtag #Quarantine 15. Naznačuje, že najviac ľudí pribralo počas karantény okrúhlych 15 libier. Čo je v prepočte niečo cez šesť kilogramov. Patríte do tejto skupiny aj vy?