Nepriateľ pred bránami (Enemy at the Gates, 2001)

Filmy o východnom fronte z II. svetovej vojny sú pomerne zriedkavé, preto je škoda, že stalingradský epos vynaložil málo úsilia na historickú presnosť. Vo filme autori nepoužívali ani reálne územia, pretože zobrazujú ako nemecké územie Švajčiarsko a Turecko. Zdá sa, že tvorcovia filmu sa obávali, že uznanie gigantického prispenia Sovietskeho zväzu k víťazstvu vo vojne by mohlo vykresliť komunizmus v pozitívnom svetle. Výsledkom je, že film síce zobrazuje jednotlivých Sovietov ako hrdinov, ale nepremešká žiadnu príležitosť, aby sovietske vojnové úsilie ako celok vyzeralo kruto a nekompetentne. Napríklad politickí sovietski komisári nahnali vojakov do člnov, aby prekročili rieku Volga za bieleho dňa, čo umožnilo nemeckým lietadlám spôsobiť im obrovské straty. V reálnom živote sovietske jednotky prekročili rieku pod rúškom tmy. Tiež hlavná zápletka filmu sa točí okolo súboja medzi Zajcevom, uralským pastierom a nemeckým šľachticom, majorom Konigom. Lenže v záznamoch nefiguruje žiadny takýto nemecký ostreľovač a väčšina historikov sa domnieva, že Sovieti si ho jednoducho vymysleli, aby zvýšili Zajcevovu propagandistickú hodnotu.

Lawrence z Arábie (Lawrence of Arabia, 1962)

Výpravný filmový epos je príbehom britského dôstojníka, diplomata a archeológa, ktorý počas I. svetovej vojny zjednotil arabské kmene v boji proti Osmanskej ríši. Dobrodružný veľkofilm s hviezdnym obsadením získal sedem Oscarov vrátane ocenenia za najlepší film. Napriek tomu zápasí s niekoľkými skreslenými informáciami. Veľká časť filmu sa sústreďuje na kritický útok na prístav Akaba v Červenom mori. Prístav bol chránený pred útokom pozdĺž pobrežia, ale Lawrence prišiel s plánom zaútočiť z vnútrozemia, cez púšť Nefud. Film zobrazuje púšť ako nádherné „more“ zvlnených zlatých piesočných dún, ale v skutočnosti väčšina oblastí, cez ktoré Lawrence prechádzal boli štrkové pláne. Po ceste zachránil Araba, ktorý tu uviazol, vo filme ho preto Arabi oslavujú ako hrdinu a dávajú mu krásne beduínske rúcho, symbolicky ho prijímajú medzi seba. Podľa Lawrenceovho vlastného rozprávania jeho záchranné akcie Arabi považovali za hlúpe a nebezpečné a vyčítali mu, že riskuje dva životy namiesto jedného.

Bitka pri Gettysburgu (Gettysburg, 1993)

Ide o legendárnu a najkrvavejšiu bitku americkej občianskej vojny, ktorá sa odohrala v lete 1863. Keď New Line Cinema vydali filmovú adaptáciu románu Michaela Shaaru, ktorý získal Pulitzerovu cenu, chválili sa, že film dôkladne kopíruje realitu. To však neznamená, že historici v ňom predsa len nenašli drobné odchýlky. Napríklad čisté a nové uniformy komparzistov nekorešpondovali s otrhanými a špinavými uniformami reálnych vojakov. Mnohí z komparzistov boli príliš dobre živení na to, aby stvárnili vojakov Konfederácie, ktorí pochodovali stovky kilometrov. V jednej chvíli si generál Lee podáva ruku s vojakom, ktorý má opálenú líniu od náramkových hodiniek. Pre dramatický efekt a spád udalostí historici vyčítajú filmu, že niektoré scény autori posunuli v čase. Alebo generál Kemper, ktorý počas bitky utrpel ťažké zranenia vo filme umiera na smrteľné poranenia, pričom zomrel až v roku 1895. Najvýraznejšou odchýlkou od reality je znázornenie tzv. Pickettov útoku. Išlo o delostreleckú operáciu, ktorú historici opisujú ako „hurikán násilia, v ktorom ľudské trosky doslova naplnili vzduch“. Tvorcovia filmu prezentáciu útoku zmiernili, aby si udržali hodnotenie PG (PG-rating upozorňuje rodičov, aby zvážili, či deti nechajú film zhliadnuť). Výsledkom bola scéna, ktorú kritici opísali ako „pozoruhodne nenásilnú, čistú a hrdinskú malú parádu“.

Alamo (TheAlamo, 1960)

Tvorcovia sa pokúsili film predať ako verné zobrazenie skutočnej bitky. Režisér, producent a hviezda filmu - John Wayne - tvrdil, že oblečenie zhotovili podľa „originálny modrých uniforiem“. V skutočnosti boli produktom fantázie umeleckého riaditeľa Al Ybarru. Wayne tiež tvrdil, že scenárista James Grant bitku dôkladne naštudoval. Ak áno, nezapracoval do scenára žiadny poznatok. Grantov scenár bol úplne fiktívny, až do tej miery, že dvaja historici, ktorých najali ako konzultantov protestovali a nakoniec trvali na to, aby ich mená odstránili z titulkov. Je ťažké vôbec začať hodnotiť film, ktorý historici opísali ako príbeh, ktorý neobsahuje „žiadne slovo, postavu, kostým alebo udalosť, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zodpovedala historickej realite“. Nedokáže ani správne určiť geografickú polohu a nevysvetliteľne tvrdí, že Alamo sa nachádza na Rio Grande. Filmová verzia bitky sa zameriava na bombardovanie mexickými delami. Waynov Davy Crockett dokonca vedie skupinu, ktorá vyhodí do vzduchu najväčšie mexické delo. V reálnom živote Mexičania nasadili do bitky iba malé poľné verzie diel. V opačnom prípade by Alamo úplne zrovnali so zemou. V záverečnej bojovej scéne filmu sa Crockett obetuje, aby vyhodil do vzduchu sklad s pušným prachom. V skutočnosti sa obranca menom Robert Evans pokúsil zapáliť strelný prach fakľou, ale zastreli