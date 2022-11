Chipping Camden je malebné mestečko v anglickom regióne Cotswolds. A práve tu právnik Robert Dover zorganizoval v roku 1612 hry, ktoré mali podľa jeho názoru zblížiť bohatých a chudobných. Kráľ Jakub I. mu dal svoje požehnanie a panovníkovi poddaní tak mohli merať sily v hode ťažkým kladivom, pretekoch vo fúrikoch či obľúbenom kopaní do holení.

Hry sa konali vždy vo štvrtok a v piatok pred siedmou nedeľou po Veľkej noci, termín vychádzal od polovice mája do polovice júna. Dejiskom bol prírodný amfiteáter Dover´s Hill, kde miestni každoročne vztyčovali dočasnú budovu známu ako Doverský hrad. Z neho sa počas zápasov ozývala delostreľba. Rôzne športové aktivity dopĺňalo hranie šachu a kariet, chýbať nemohla hudba, jedlo a pitie. Divákmi i účastníkmi boli ľudia z rôznych vrstiev spoločnosti, pričom niektorí prichádzali aj zo vzdialenosti 100 kilometrov.

Keď zakladateľ hier Robert Dover v roku 1652 zomrel, podujatie začalo pomaly upadať a meniť sa len na ďalší z radu vidieckych opileckých festivalov. Panoval tu chaos, súťaže boli len chabo organizované a bežne tu vypukali bitky. Posledné hry sa konali v roku 1852, potom územie, kde ich usporadúvali, vláda rozparcelovala medzi súkromníkov a podujatiu bol koniec.

V roku 1951 sa po takmer storočí podarilo Olimpick Games obnoviť a zdalo sa, že sa opäť budú konať každý rok. K tomu však došlo až v roku 1965 a odvtedy sa s pár výnimkami konajú pravidelne a lákajú tisíce návštevníkov.

Najpopulárnejším športom je kopanie do holení. Dvaja súperi sa navzájom chytia za plecia a začnú sa kopať do nôh od kolien nižšie v snahe poslať toho druhého na zem. Podľa legiend nosili niektorí zápasníci dokonca aj oceľou vystužené topánky a udierali sa v rámci tréningu do nôh kladivami, aby si vybudovali toleranciu voči bolesti. Moderné pravidlá však nariaďujú mäkkú obuv a slamené vypchávky.

Zavítali by ste na tieto hry? Dajte nám vedieť v komentároch.