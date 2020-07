Ohňová výzva

Jednou z najuletenejších výziev bola „The Fire Challenge“, v rámci ktorej ste mali na seba naliať horľavú tekutinu a zapáliť ju. Samozrejme, stovky ľudí skončili v nemocnici s ťažkými popáleninami. Jedno 12-ročné dievča takmer celé zhorelo, keď sa alkohol, ktorý na seba vyliala, zmiešal s parfumom, ktorý mala na sebe. Oheň sa totálne vymkol spod kontroly. Najmenej jedna žena skončila vo väzení za to, že pomohla svojmu synovi natočiť si jeho „ohňovú“ výzvu na mobil.

Banánová výzva

Táto výzva je založená na nevedeckom tvrdení, že ľudské telo nedokáže stráviť banány a Sprite súčasne, a preto reaguje silným zvracaním. Existuje niekoľko videí na YouTube, ktoré to dokumentujú. Podstatou výzvy je zjesť dva banány tak rýchlo, ako dokážete a hneď vypiť liter Spritu. Aby bolo jasné, zvracanie je v tomto prípade výsledkom rýchlej konzumácie jedla a nápoja súčasne a nie nestráviteľnosťou tejto kombinácie.

Soľ a ľadová výzva

Táto výzva predstavuje veľmi nebezpečný internetový fenomén, v ktorom si ľudia (vrátane detí) prikladajú na telá soľ a ľad. Miešanie soli a ľadu spôsobuje chemickú reakciu, ktorej výsledkom sú omrzliny. Výzva spočíva v tom, ako dlho dokážete zniesť tieto ingrediencie na tele. Nečudo, že na internete nájdete množstvo obrázkov popálenín druhého a tretieho stupňa, ktoré utrpeli tí, ktorí sa pokúsili výzvu prekonať.

Škoricová výzva

„Cinnamon Challenge“ spočíva v zjedení polievkovej lyžice škorice za 60 sekúnd bez zapitia. Znie to jednoducho, ale podľa lekárov je to mimoriadne ťažké a nebezpečné. Problém nespočíva v samotnom zjedení škorice, ale v tom, že môžete vdýchnuť škoricový prach, ktorý je pre pľúca mimoriadne škodlivý. Je žieravý, čo znamená, že môže spáliť a rozleptať pľúcne tkanivá. Rovnako môže vyvolať silný astmatický záchvat.

Výzva na zväčšenie pier

Kylie Jenner je televízna hviezda reality show známa svojimi bacuľatými perami. Niektorí dospievajúci sa rozhodli dočasne zväčšiť svoje pery podľa „Kylie Jenner Lip Challenge“. Ide o to, že vložíte pery do nádoby, z ktorej vysajete vzduch, aby ste vytvorili vákuum. Nedostatočný tlak vzduchu v nádobe spôsobí, že pery opuchnú, čím krátkodobo získajú obrovské rozmery. Okrem toho, že výsledok vyzerá smiešne, proces je dosť bolestivý a môže mať trvalé následky. Opuch rozširuje cievy a môže roztrhať citlivú pokožku pier a spôsobiť ich krvácanie. Mnohí účastníci výzvy potrebovali chirurgický zásah v podobe niekoľkých stehov na perách.

24 hodín v „pevnosti“

24-hodinová výzva „Fort Challenge“ je spôsob, ako priviesť rodičov do šialenstva. Jej podstatou je, že máte vydržať 24 hodín zatvorený v obchodnom dome, vyhnúť sa bezpečnostným zložkám a stráviť v ňom noc až do otvorenia. Aj keď to nie je výzva, ktorá bezprostredne ohrozuje život, jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že môže mať trestnoprávnu dohru. Túto výzvu často realizujú neplnoleté deti, čím spôsobujú rozsiahle pátranie, keď ich rodičia zavolajú políciu, lebo si myslia, že ich dieťa je nezvestné.

Horúca výzva

Vďaka sile internetu môže dnes ktokoľvek vytvoriť akýkoľvek druh výzvy, bez ohľadu na to, aká je nebezpečná. Pár Youtuberov vytvorilo výzvu, v rámci ktorej na rozpálenú pec pritlačíte predlaktie a vydržíte čo najdlhšie. Výzva je taká absurdná, že na Youtube bola určená iba pre divákov starších ako 18 rokov. Napriek zjavnému nebezpečenstvu stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek pre to, aby mali svojich 15 minút slávy.

Modrá veľryba

Najotrasnejšou výzvou, ktorá kedy kolovala na internete je tá z roku 2017, keď istý Philippe Budeikin označil niektorých ľudí za „biologický odpad“ a vyzval ich, aby spáchali samovraždu. Výzva spočívala v tom, aby jednotlivci súhlasili s tým, že počas nasledujúcich 50 dní páchali na sebe sebapoškodzujúce činnosti, ktoré vyvrcholili samovraždou. Účastníci výzvy mali vymazať všetky dôkazy o „Blue Whale Challenge“ zo svojich počítačov ešte pred vykonaním konečného aktu. Budeikina polícia zaistila po tom, čo sa jeden z účastníkov vzdal v poslednej fáze výzvy a oznámil to polícii. Budeikina obvinili z nahovárania 16 dospievajúcich dievčat na spáchanie samovraždy. Problémom bolo, že bol iba jedným z mnohých administrátorov výzvy. Vzhľadom na povahu výzvy je ťažké presne overiť, čo bola pravda a čo iba internetové mýty. K najmenej dvom samovraždám dospievajúcich Američaniek však preukázateľne na základe tejto otrasnej výzvy došlo.