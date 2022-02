Tvrdá hra

Hokej je veľmi populárny šport a ak je navyše v hlavnej úlohe starý dobrý Paul Newman, netreba váhať. Opäť predviedol kvalitný výkon. Dej filmu z roku 1977 sa sústreďuje na upadajúce mesto a jeho zlyhávajúci hokejový tím, ktorý sa v zúfalstve uchýli k násiliu na ľade, aby zvýšil predaj vstupeniek a popularitu. Osobitnú zmienku si zaslúžia brutálni bratia Hansonovci, ktorí poskytujú veľa zábavy, keď narážajú, udierajú a bijú väčšinu protivníkov.

Zápasník

Film z roku 2008 sleduje chorého zápasníka na konci kariéry, keď cestuje medzi malými mestami a snaží sa prežiť. Ale nie v limuzíne ani v helikoptére. Namiesto toho cestuje so všetkým svojím majetkom napchatým na prasknutie v aute, ktoré podobne ako on sám zažilo lepšie časy. Je to drsný príbeh muža, ktorý je príliš starý na to, aby sa prispôsobil životu mimo ringu, zápasí s podradnými prácami a odcudzenou rodinou. Mickey Rourke ponúka prekvapivo presvedčivý výkon a mnoho ľudí si uvedomí paralely medzi jeho kariérou a kariérou jeho postavy.

Dupot koní

Fanúšikov konských dostihov v našich končinách asi nebude veľa. Takže, aké dôvody vám môžeme ponúknuť, aby ste si pozreli viac ako dve hodiny trvajúci film? Sú tri: Tobey Maguire, Jeff Bridges a Chris Cooper. Film Dupot koní (2003) ponúka bezchybné herecké výkony a príbeh, ktorý zahŕňa stratu, vykúpenie a prekonanie nešťastia. To je dôvod, prečo vám tie dve hodiny a dvadsať minút zletia.

Boxer

Daniel Day-Lewis je čerstvo prepustený väzeň, ktorý sa vyhýba starému svetu násilia a otvorí si telocvičňu s boxom v rozdelenom Belfaste. Poteší výborné herecké obsadenie filmu z roku 1997, ktoré reprezentuje Daniel Day-Lewis, Ken Stott, Brian Cox a Emily Watsonová. Boxerská legenda Barry McGuigan sa zúčastnil na natáčaní a mal za úlohu vycvičiť Daniela Day-Lewisa, aby vyzeral a pohyboval sa ako bojovník. Day-Lewis sa plne ponoril do roly a trénoval tak poctivo, že McGuigan vyhlásil, že môže bojovať profesionálne.

Hľadá sa Eric

Bez ohľadu na to, aký preferujete šport, oddanosť futbalovému tímu alebo svetovú lokalitu, tento film si užijete. Ľudí môže odradiť hlavná postava, ktorá je posadnutým fanúšikom Manchestru United; tento film má však veľmi málo spoločného s futbalom, ale viac s láskou, priateľstvom, chudobou, osamelosťou, rodinou, duševným zdravím... V žiadnom prípade sa nedá zaškatuľkovať len ako športový film. Film z roku 2009 sa odohráva v chudobnej komunite v Manchestri a v hlavnej úlohe je Steve Evets.

Big Lebowski

Chlapíka menom Jeff Lebowski v podaní Jeffa Bridgesa si zmýlia s milionárom. Gangstri od neho vymáhajú dlhy „jeho“ márnotratnej manželky a zničia jeho obľúbený koberec. On chce zaň získať náhradu, a tak sa stane sprostredkovateľom medzi vydieračmi a svojím menovcom – milionárom. Big Lebowski (1998) je „kriminálna komédia o bowlingu, Vietname a jednom prvku interiérového dizajnu, ktorý spája celú miestnosť“.

Pád do tmy

A ešte jeden - aby si na svoje prišli aj fanúšikovia hororového žánra. A navyše, jaskyniarstvo či speleológia sú tiež zaujímavým „športom“. V tomto filme z roku 2006 sa skupina priateliek rozhodne ísť do jaskyne. Už od začiatku to medzi nimi škrípe, pretože začínajú vychádzať na povrch zrady a nezhody, stane sa niekoľko nehôd a je jasné, že skupina nie je v temnote sama.