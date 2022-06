Hamburger za desaťtisíc dolárov

Howard Lederer je profesionálny hráč pokru, ktorý vyhral množstvo cien. Okrem toho je tiež, respektíve bol, zarytý vegetarián. Iný pokrový hráč, David Grey, chcel otestovať Ledererove presvedčenie o vegetariánstve, a tak mu ponúkol stávku: ak zje hamburger, dá mu desaťtisíc dolárov. Na prekvapenie všetkých zainteresovaných Lederer bez mihnutia oka povedal, že stávku prijíma. Hamburger s chuťou zjedol, za čo síce zinkasoval mastnú sumu, ale spreneveril sa zásadám a hodnotám, ktorým veril. Lederer sa obhajoval, že v prvom rade je hráč. Aby zo „súboja“ vyšiel s čistým štítom, ponúkol Grayovi stávku, že ak zje dve olivy, dostane peniaze naspäť.

Záchrana firmy FedEx - stávkovaním

FedEx je americká spoločnosť so sídlom v Memphise , ktorá sa zameriava na dopravu, elektronický obchod a služby a v súčasnosti krásne prosperuje. V začiatkoch spoločnosti to tak nebolo. Frederick Smith, zakladateľ a generálny riaditeľ, bol v zúfalej situácii. Len tri roky po vzniku firma „krvácala“, strácala milión dolárov mesačne a čelila obrovským účtom za palivo, ktoré Smith nedokázal uhradiť. Aby spoločnosť zachránil, vyskúšal všetko vrátane ďalších pôžičiek. Nakoniec sa rozhodol riskovať. Smith zobral všetky peniaze z účtov spoločnosti, teda asi päťtisíc dolárov, odišiel do Las Vegas a stavil na blackjack. Keďže stávky mu vyšli, kasíno opustil so sumou 30-tisíc dolárov, čo stačilo na prvý nádych firmy a splatenie najnevyhnutnejších dlhov.

Dvojnásobok alebo nič

Červená znamená dvojnásobok, čierna je nula. Takto vygradoval svoj život Angličan Ashley Revell, ktorý vsadil doslova všetko na jedno zatočenie rulety. Revell predal v roku 2004 svoj majetok, dokonca aj oblečenie, čím získal sumu 135-tisíc dolárov. S peniazmi pricestoval do Las Vegas a všetky stavil na červenú, a tým pádom na jediné zatočenie rulety. Revell mal z pekla šťastie. Loptička pristála na červenej sedmičke, čím sa jeho peniaze zdvojnásobili. O jeho riskantnom životnom kroku stanica Sky One dokonca natočila miniseriál.

Slepo sebavedomý

Ruský pilot spôsobil katastrofu po tom, čo sa stavil, že dokáže pristáť s lietadlom úplne naslepo. Alexander Kľujev pilotoval let 6502 v roku 1986 a konverzoval s kopilotom, keď zrazu dostal diabolský nápad. Sebavedomý Kľujev tvrdil, že dokáže pristáť s lietadlom bez vizuálnej pomoci - so zatiahnutými závesmi v kokpite. Výmena názorov prerástla do stávky, čo si už Kľujev nemohol nechať ujsť, a tým ohrozil životy 90 pasažierov. Pre jeho hlúpy nápad prišlo o život viac ako 60 cestujúcich. Kľujev totiž lietadlo pri pristávaní dostatočne nespomalil, lebo mu chýbal vizuálny kontakt s okolitými podmienkami. Lietadlo sa prevrátilo, došlo k obrovskej tragédii a úmrtiam. Pilot však prežil a odsúdili ho na pätnásť rokov väzenia.

... a šaty sú dole!

Doria Tillierová je francúzska moderátorka počasia, herečka a modelka. V roku 2013 sa stavila s francúzskym národným futbalovým tímom. Po prehre 0:2 v prvom zápase s Ukrajinou sklamaná Doria tvrdila, že Francúzsko sa nekvalifikuje na Majstrovstvá sveta 2014. Do stávky bola ochotná dať svoje telo! Prehlásila, že ak sa Francúzsko na MS nakoniec kvalifikuje, odmoderuje predpoveď počasia nahá. Les Bleus s Ukrajinou v odvete vyhrali 3:0 a na MS sa kvalifikovali. Doria svoje slovo dodržala!

Babička hazardérka

Táto stávka sa odohrala v Borgata Hotel Casino v Atlantic City v roku 2009. Stará pani, Patricia DeMaurová hrala na automatoch, kým jej priateľ hral poker. Keďže sa im brutálne nedarilo, rozhodli sa, že si hry vymenia. Patricia následne zahrala v pokri neuveriteľných 154 víťazných hier za sebou! Počas nasledujúcich štyroch hodín vytvorila rekord, ktorý dodnes nikto neprekonal. Patricia začínala hru so 100 dolármi a vyhrala desaťtisíce. Šanca, že vyhrá 154-krát za sebou, bola zrejme nižšia, ako keby ju mal v kasíne zasiahnuť blesk. Lenže ona sa nevzdala a navždy zostane v pamäti ako babička hazardérka, ktorá vytvorila neprekonateľný svetový rekord v pokri.