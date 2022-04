1. Turbulencia a náhly pokles letovej výšky

Skúsení piloti tvrdia, že turbulencie sú síce nepríjemné, v 99-tich percentách prípadov sa ich ale cestujúci nemusia obávať. Náhly pokles letovej výšky počas turbulencie ani zďaleka nie je taký masívny, ako by sa mohlo zdať. Hoci mnohí ľudia často tvrdia, že lietadlo takto spadlo až o stovky metrov, pravda je celkom inde. Stroj totiž aj v najhorších turbulenciách klesne maximálne o desať metrov.

Len jedno lietadlo v histórii - BOAC 911 - spadlo v dôsledku turbulencie. Išlo o Boeing 707, ktorý sa zrútil neďaleko hory Fudži vinou pilota. Ten chcel totiž cestujúcim dopriať pohľad na kopec z čo najmenšej vzdialenosti.

2. Zastavenie chodu motora

Vo vzduchu o nič nejde. Aj potom, ako sa motory zastavia, ostáva lietadlo ešte dlhý čas v pohybe. Ak ale túto situáciu začne dopĺňať podozrivý hluk, je to problém. Znamená to, že lietadlo sa prestáva pohybovať v horizontálnej rovine a spomaľuje. Ak motory nenaskočia, nasleduje zrýchlenie, bohužiaľ však smerom nadol.

3. Dym v kabíne

V lietadle platí, že ak je v kabíne dym, zrejme nehorí. Majte na pamäti, že sedíte len pár metrov od tisícov litrov vysoko horľavého paliva, takže ak by vznikol požiar, lietadlo by vybuchlo skôr, než by ste stihli dym zaregistrovať. S najväčšou pravdepodobnosťou sa čmud v kabíne vyskytuje, ak je poškodené výfukové tesnenie na niektorom z motorov. Zrejme nepôjde o vašu obľúbenú vôňu, strach však nie je na mieste.

4. Horiaci motor

Ohnivé záblesky v motore sa môžu objaviť, keď doň vletí vták. Nejde však o žiadnu katastrofu, pretože lietadlá sa dennodenne zrazia s množstvom operencov, a napriek tomu z týchto príčin k nehodám nedochádza. Ak by sa lietadlo malo zrútiť, musel by do každého motora vletieť kŕdeľ husí naraz, a keďže tieto zvieratá nemajú sklony k samovraždám, k nešťastiu zrejme nedôjde.

5. Čas nasadiť si masku

Kyslíkové masky vpadnú do kabíny vtedy, ak je pokazený systém vyrovnávania tlaku, alebo z kabíny uniká vzduch. Strach je v tomto prípade na mieste, netreba však panikáriť. Masku si pokojne nasaďte a počkajte na ďalšie pokyny letušiek. Piloti sú totiž cvičení na to, aby v prípade náhleho poklesu tlaku v kabíne prudko zostúpili do takej letovej výšky, v ktorej je možné bez problémov dýchať.

6. Rúti sa k vám zem alebo voda

Ak náhodou z okna vidíte rýchlo sa blížiacu zem či oceán, ostáva vám jediné: rozpamätať sa na všetky bezpečnostné pokyny a dúfať, že náraz a následný výbuch prežijete. Báť sa síce budete, je to však zbytočné: všetko je totiž v rukách pilotov.