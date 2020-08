Pálenie mačiek

V stredovekej Európe ľudia spájali mačky so zlom. Na hraniciach upaľovali nielen čarodejnice, ale aj mačky, čo bolo v niektorých oblastiach takmer tradíciou. V Paríži v predvečer svätého Jána postavili hranicu, na ktorej pálili zaživa desiatky mačiek, príležitostne aj líšky. Na udalosti sa zúčastňoval sám kráľ a spálené mačky často konzumovali na hostinách.

Medvedie súboje

Za čias Shakespeara boli veľkým konkurentom jeho hier takzvané medvedie záhrady. Išlo o zábavu, pri ktorej medveďa umiestnili do jamy, do ktorej vypustili ďalšie zvieratá, zvyčajne psy. Nasledoval súboj na život a na smrť, ktorý patril v tom čase medzi obľúbené krvavé športy a zúčastňovala sa na ňom aj Alžbeta I. Medveďa priviazali k tyči v jame a vypustili psov. Medveď sa najprv musel zbaviť povrazu a potom bojoval so psami. Ľudia obľubovali aj predhadzovanie psov býkom, ktorí ich rohami vyhadzovali do vzduchu – na veľkú radosť davu. Kráľ Jakub I. využíval na súboje levy či ľadové medvede zo súkromnej kráľovskej zbierky.

Smrť nevinných zvierat kvôli filmu

Jeden z najkontroverznejších filmov všetkých čias – Kanibal Holokaust - preslávil režiséra kvôli obvineniam z týrania a zabíjania zvierat. Zábery zabíjania ľudí bolo natoľko autentické, že sa šírili informácie, že hercov naozaj zabili. Režisér Ruggero Deodato obvinenia vyvrátil prítomnosťou jednej z údajných „obetí“ na súde. Obvineniu z týrania zvierat sa však nevyhol, pretože smrť zvierat bola skutočná. Vo filme napríklad zabili veľkú korytnačku a dvakrát nakrútili brutálnu smrť opice, čo znamená, že zahynuli dve opice. Na svoju obranu režisér uviedol, že zvieratá síce zabili, ale poslúžili ako potrava pre hercov a filmový štáb. Úrady jeho konanie označili za krutosť páchanú voči zvieratám, pretože k úmrtiam došlo za účelom natočenia filmu.

Kots Kaal Pato

Kots Kaal Pato je festival, ktorý sa koná v mexickom Yucatáne, kde ľudia kedysi plnili pinaty živými zvieratami a dobili ich na smrť. Podľa miestnej povery to súviselo s obdobím dažďov. Miestne deti obkľúčili zvieratá, zvyčajne leguány alebo vačice, zavreli ich do pinaty a mlátili palicami. Medzi ďalšie zábavy patrilo zavesenie kačice za nohy na drevenú konštrukciu a následne sa účastníci pretekali, kto prvý odtrhne jej hlavu. Keď aktivisti za práva zvierat protestovali, obec Izamal zasiahla - živé zvieratá už počas slávností viac netrpia.

Jazvečia návnada

Návnada spočíva v poslaní psa do nory jazveca, aby ho zabil alebo chytil. Hoci obe zvieratá môžu útok prežiť, zvyčajne utrpia ťažké zranenia a veterinár ich musí usmrtiť. Vo Veľkej Británii išlo kedysi o rozšírenú formu zábavy, ktorú v roku 1835 po schválení zákona proti krutosti na zvieratách zakázali. V skutočnosti nikdy nevymizli a v súčasnosti ich opäť využívajú, pričom existujú stovky obvinení. Niektorí ľudia dokonca chovajú psy výlučne na účely boja proti jazvecom.

Zvieracie vražedné porno

Zvieracia pornografia je strašným druhom fetišu, pri ktorej ľudia získavajú sexuálne uspokojenie sledovaním sporo odetých žien mučiacich zvieratá až na smrť. Zvieratá mučia a usmrtia zvlášť krutým spôsobom - varením, porciovaním či zabodávaním ostrých predmetov na citlivé miesta. Tento druh pornografie je dostupný na temnom webe. Kým niektoré zo žien pôsobia, že ich týranie baví, niektoré sú rovnakými obeťami, ktoré donútili na tieto činy pod hrozbou ohrozenia vlastného života.