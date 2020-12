Hiroto Kiritani má 71 rokov a hrdí sa tým, že už desaťročia nemíňa na jedlo prakticky žiadne vlastné peniaze. Jeho schopnosť stravovať sa pomocou rôznych poukážok je v Japonsku priam legendárna a pomerne často ho pozývajú do rôznych televíznych programov. Kiritani tvrdí, že za peniaze si síce kupuje rôzne veci, ale jedlo medzi ne nepatrí.

Kiritani sa živil ako profesionálny hráč stolovej hry šogi (japonského šachu) a ako 35-ročný sa dostal k investovaniu do fondov. V podstate sa tak stalo náhodou keď ho pozvali do jednej investičnej firmy, aby v rámci teambuildingu naučil zamestnancov hrať šogi. Vtedy ho podľa vlastných slov nadchla možnosť vlastniť akcie rôznych spoločností a prvú si kúpil v roku 1984. Povzbudila ho najmä priaznivá situácia na akciových trhoch v 80. rokoch. Bohužiaľ sa ukázalo, že išlo len o bublinu.

V decembri 1989 došlo k pádu burzy Nikkei a Kiritani prišiel o 100 miliónov jenov (v prepočte by dnes išlo o asi 950-tisíc eur). Bola to tvrdá rana, ale vďaka nej muž objavil čaro takzvaných investorských benefitov ako alternatívu k dividendám. V podstate ide o to, že ak sa hodnota firmy drží nad určitou hranicou, investori majú nárok na rôzne benefity vo forme kupónov a poukážok.

V ťažkých časoch tak Kiritani prežíval takmer bez peňazí. Jedlo a občas aj oblečenie si zaobstarával len cez poukážky a kupóny. V roku 2011 došlo na burzách k ďalšiemu prudkému poklesu v dôsledku silného zemetrasenia, ktoré poškodilo aj jadrovú elektráreň vo Fukušime. A Kiritani sa naďalej stravoval bez peňazí, v tomto období sa však stal v Japonsku slávnym. Príbehy o tom, ako dokáže prežiť s minimom peňazí, sa rýchlo šírili, a ľudia si od neho začali pýtať rady.

Podľa Kiritaniho je vyplácanie dividend vhodné len pre veľkých investorov, ktorých pokles na burze až tak nezamrzí. Menší investori by mali siahnuť radšej po benefitoch, ktoré v Japonsku ponúka vyše 40 percent firiem. Dôkazom toho je aj on sám. Navyše platí, že stačí jedna akcia a človek už má právo získavať benefity, kdežto suma dividend závisí od počtu vlastnených akcií.

Japonec pritom takýmto spôsobom nezískava len jedlo. Kupón z jednej firmy mu umožňuje ísť na 300 filmov do kina za rok. Vďaka ďalšiemu má permanentku do posilňovne.

Hoci si za poukážky môže kupovať aj obyčajné potraviny, radšej sa podľa vlastných slov stravuje v reštauráciách. Ako inak, pomocou kupónov. „Peniaze používam len na platenie nájmu alebo vtedy, keď kupujem niečo veľmi drahé. Inak si vystačím s poukážkami,“ uviedol v jednom z rozhovorov. Tomu vravíme zaujímavý životný štýl.