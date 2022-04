Smiech

Vysoko nákazlivý. Stačí nám počuť zvuk smiechu a už nám šteklí bránicu. Naozaj je prakticky nemožné ubrániť sa smiechu, ak ho budete počuť. Preto ho aj mnoho televízií súka do programov ako podprahovú kulisu. Zlepšuje náladu. Smiech je totiž neverbálny emocionálny prejav a zvuky, ktoré vydávame, keď cítime intenzívne emócie, sú viac podobné zvieracím volaniam ako ľudskej reči. Preto sú nákazlivejšie. Sú regulované evolučne „starším“ mozgovým systémom, ktorý má na starosti aj vokalizáciu u iných cicavcov. Aj preto je ťažké nesmiať sa, keď to robí niekto iný. Mozog totiž obsahuje aj „zrkadlové neuróny“, ktoré sú aktívne, keď vnímame naokolo emócie. No a smiech ich vyvoláva naozaj intenzívne.

Zvuky dažďa a hromov

Zvuky dažďa dokážu vykúzliť obrazy pohodového dňa, zatiaľ čo zvuky hromu vám môžu dať pocit emocionálneho uvoľnenia. Dážď však ľudí rozdeľuje. Zatiaľ čo poniektorých upokojuje, u iných vyvoláva depresívne pocity. Podľa jednej štúdie viac ako deväť percent ľudí doslova nenávidí dážď“. Počas daždivých dní sú viac nahnevaní alebo depresívnejší. Ako je to možné? Niektorí ľudia sa s väčšou pravdepodobnosťou cítia osamelí alebo skleslí, keď sa vonku zotmie, čo sa pri daždi a búrke deje. Vo všeobecnosti zvuky dažďa a hromov však vyvolávajú relax, meditatívny stav a sústredenie.

Biely šum

Je tak trochu podobný zvuku vodopádu alebo šumeniu televízie a rádia. Je to hluk, ktorý sa môže ľahko prelínať a mnohí si ho nevšimnú. Biely šum na človeka pôsobí veľmi intenzívne, no rôznorodo. Pre niekoho môže byť biely šum relaxačný, iného môže priviesť k šialenstvu.

Ide o zmes zvukových frekvencií zistiteľných ľudským uchom. Ukázalo sa, že tento hluk poskytuje množstvo zdravotných výhod. Napríklad pomáha bábätkám rýchlejšie zaspať aj znížiť hučanie v ušiach. Vo všeobecnosti biely šum pomáha zaspať aj tým, že zamaskuje dráždivejšie zvuky. Chráni váš spánok pred hlukom, ktorý má nepriaznivé zdravotné účinky na naše biologické systémy.

Ohňostroj

Čoraz viac sa ukazuje, že ohňostroj nás priťahuje lnielen farebným divadlom na oblohe. Na jeho mágii sa podpisuje aj charakteristický zvuk. Ohňostroje spôsobujú, že sa aktivuje amygdala, ktorá vníma strach. Spúšťa prudké uvoľnenie dopamínu, neurotransmiteru, ktorý reguluje potešenie. Ako nám teda môže byť príjemné niečo, čoho sa vlastne podľa mozgovej aktivity bojíme? Strach vyvolaný ohňostrojmi je regulovaný, na rozdiel od zvukov s nekontrolovanou alebo nepredpokladateľnou úrovňou hlasitosti. Navyše, hlasné zvuky sú preto aj príjemné. Avšak pozor, u ľudí, ktorí prežili vojnu či bombardovanie môžu vyvolávať negatívne spomienky a asociácie.

Babkin hlas

Tieto zvuky v modernom svete čoraz viac chýbajú, no hlas človeka, ktorého máme radi a na ktorého máme hlavne z detstva silné spomienky, vyvoláva doslova emocionálnu búrku. Zistilo sa, že keď si vypočujete nahrávku hlasu svojej starej mamy, ktorá minulý rok zomrela, vaša emocionálna odpoveď môže pochádzať zo spomienok na jej objatia alebo chuť jej kysnutých koláčov. Človek bude omnoho spokojnejší, ak sa bude vystavovať zvukom hlasu blízkych osôb. Preto sa na vás pozitívne podpíše, ak budete tráviť viac času so svojou rodinou a vytvoríte nezabudnuteľné chvíle, na ktorých sa budete smiať a na ktoré budete spomínať do konca života. Dokonca aj spomienka na samotný hlas môže byť upokojujúca.