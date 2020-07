Včely

Včely, najmä včely medonosné, sa dokážu pomerne jednoducho opiť z priveľkého množstva fermentovaného nektáru. Dochádza k tomu v lete, keď slnečné lúče zohrejú nektár a ten začne kvasiť.

Opitosť spôsobuje včele viaceré problémy. V prvom rade nevie dobre lietať. Jej mozog tiež nedokáže vyhodnotiť vhodné miesto na pristátie ani to, kde sa nachádzajú kvety vhodné na opelenie. Včela dokonca ani nemusí trafiť späť do úľa. Môže naraziť do stromu alebo jednoducho spadnúť na zem podobne ako opitý človek. A tu podobnosť zďaleka nekončí. Keď totiž opitá včela príde k úľu, nepustia ju dnu, ba dokonca na ňu môžu strážne včely zaútočiť. Ak by sa totiž fermentovaný nektár dostal k zásobám v úli, mohol by ich skaziť. Vedcom sa podarilo dokázať, že keď včelám podajú Antabus, bráni im to v ďalšom popíjaní.

Vtáky

Zdroj: Shutterstock

Operence (ale nielen ony) sa vedia opiť konzumáciou pokazených plodov. Vták si zväčša neuvedomí, že v bobuli prebieha kvasenie, pretože nerozozná chuť bobúľ.

Podobne ako včely, aj vtáky majú v opitosti problém s lietaním a často narážajú do okien, áut a stromov. Nevedia letieť rovno a neraz sa vážne zrania. A keď zjedia priveľa skvasených bobúľ, môže u nich dôjsť k otrave alkoholom a úmrtiu. Vo väčšine prípadov sa ale vtáky z opitosti vyspia.

Motýle

Zdroj: Shutterstock

Tiež si rady pochutnávajú na nektári či sladkom ovocí. A ako to už býva, v teple sa cukor mení na etanol a hmyz sa opije.

Opité motýle sú v drvivej väčšine prípadov zodpovedné a nelietajú. Zostanú na mieste a užívajú si svoj fermentovaný poklad. Ak sa vám niekedy podarí dotknúť sa motýľa a on nebude reagovať, vedzte, že je buď mŕtvy, alebo opitý. Jeho dotykové receptory totiž v opitosti vypovedajú službu.

Netopiere

Zdroj: Shutterstock

Chuť kvaseného ovocia priťahuje väčšinu druhov netopierov, ktoré sa ním živia. Síce ho aktívne nevyhľadávajú, ale keď už sa k nejakému dostanú, rady si „prihnú“.

Netopiere, ktoré žijú v Strednej a Južnej Amerike, sa neopíjajú ľahko. Je potvrdené, že sa dokážu len jemne pripiť a navyše bez škodlivých vedľajších účinkov. Vedci zistili, že aj napriek zvýšenej konzumácii kvaseného ovocia vedia tieto tvory letieť rýchlo, rovno a bez narážania do prekážok. Netopieria echolokácia fungovala perfektne aj v momente, keď mali zvieratá v krvi 0,3 percenta alkoholu. To je 30 promile. Ako to dokážu je záhadou.

Tany

Zdroj: Shutterstock

Tieto na Slovensku pomerne neznáme zvieratá, ktoré žijú v južnej a juhovýchodnej Ázii, si s obľubou krátia čas konzumáciou fermentovaného nektáru z paliem. Vlastne sa dá povedať, že väčšinu ich jedálnička tvorí kvasené ovocie a nektár. A predsa sa zdá, že ich vysoká hladina alkoholu v krvi nijako neovplyvňuje.

Ako je to možné? V srsti totiž majú etylglukuronid. Keď tany zjedia kvasené ovocie, alkohol sa absorbuje práve do etylglukuronidu. A mozog ostáva triezvy.