Cestovanie vesmírom

Vedci a filozofi po stáročia uvažovali o cestovaní do iných časových dimenzií. A keďže mesiac a hviezdy boli vždy na dohľad, stali sa cieľom budúcich nádejí. V roku 1661 anglický filozof Joseph Glanvil vyslovil hypotézu, že cesta na Mesiac bude jedného dňa bežná ako plavba do Ameriky, ktorá bola v jeho dobe nesmierne náročná. O dve storočia neskôr Jules Verne hypotézu posunul ešte ďalej. Jeho teória o cestovaní do vesmíru sa pozoruhodne podobá modernému spôsobu letov na Mesiac. Jeden umelec v 20. rokoch 20. storočia zobrazoval vesmírne lety, ktoré podnikali lietajúce taxíky poháňané vrtuľami. Samozrejme, cestovanie do vesmíru stále nie je jednoduché, ale sme veľmi blízko k naplneniu tejto myšlienky. Dnes si tí najprivilegovanejší z nás môžu rezervovať letenky na let mimo atmosféry. Takže v niektorých ohľadoch boli predpovede o vesmírnych taxíkoch správne!

Roboty, roboty, roboty

Predmetom úvah filozofov bola celé roky aj umelá inteligencia. Samozrejme, výpočtová technika, ktorou disponujeme dnes, nebola súčasťou ich teórií. V roku 1921 český spisovateľ Karel Čapek napísal román R.U.R. Hra sa zaoberala témou mechanizácie manuálnej práce. Slovo „robot“ skrátil z českého (či slovenského?) slova „robota“, ktoré znamená povinnú nezaplatenú prácu poddaných v prospech feudálneho pána. Používanie slova sa rýchlo uchytilo aj v anglicky hovoriacich krajinách, ktoré ním označujú akúkoľvek umelú náhradu práce. Čapkove predstavy o mechanizácii sa rozšírili na ďalších mysliteľov. Mnoho filozofov koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa obávalo automatizovanej práce, ktorá dnes ovládla priemysel. Iné predpovede o robotoch boli ešte odvážnejšie. Pred niečo vyše storočím si francúzski umelci predstavovali roboty ako automatizovaných domácich pomocníkov, čomu nikto neveril. Dnes je to už samozrejmosť.

Vysokorýchlostné vlaky

Pred masívnym rozšírením áut bola hlavným spôsobom prepravy vlaková doprava. V roku 1900 americký inžinier John Elfreth Watkins urobil sériu odhadov o 21. storočí. Jedným z nich bol vývoj rýchlovlakov. Watkins predpovedal, že lokomotívy budú jedného dňa dosahovať rýchlosť až 195 km/h. A nemýlil sa. Acela Express v USA jazdí rýchlosťou 240 km/h, vlaky v Japonsku sú dokonca rýchlejšie, dosahujú až 320 km/h. Masívna infraštruktúra vysokorýchlostných vlakov sa nachádza v Číne aj na iných miestach sveta. Značka luxusných áut Bugatti sa vážne zaoberala budúcnosťou vysokorýchlostných vlakov počas Veľkej hospodárskej krízy, keď predaj áut klesol. Spoločnosť začala vyrábať Autorails, samostatné vlakové vozne určené na dlhé cesty, schopné jazdiť rýchlosťou takmer 200 kilometrov za hodinu. Táto myšlienka sa však po skončení hospodárskej krízy nepresadila, pretože autá sa rýchlo vrátili do priazne ľudí. Napriek tomu, plány rýchlovlakov predbehli svoju dobu.

Digitálne médiá a „rýchla“ žurnalistika

Watkinsove predpovede o 21. storočí sa týkali i ďalší oblastí. Zamýšľal sa napríklad nad budúcnosťou fotografie. Fotoaparáty boli v jeho čase stále novou technológiou. Snímky museli vyvíjať veľmi dlho, ale pri pohľade do budúcnosti o sto rokov Watkins uvažoval, že tento proces bude rýchlejší. „Fotografie zreprodukujú všetky farby prírody,“ napísal v analýze z roku 1900, pričom predpovedal dnešnú krištáľovo čistú fotografiu. „Fotografie sa budú dať zhotoviť z akejkoľvek vzdialenosti,“ dodal. „Ak sa o sto rokov v Číne uskutoční bitka, o hodinu neskôr budú v novinách zábery z jej najvýraznejších udalostí.“ A to Watkins nemal žiadnu predstavu o internete. Ale jeho predpovede o zdieľaní fotografií znejú neuveriteľne presne. Navyše, bláznivé tvrdenie, že obrázky by sa mohli zverejňovať „o hodinu neskôr“, je dnes samozrejmosťou vďaka celosvetovému prístupu k sociálnym médiám. Novinári tak môžu informovať ľudí o udalostiach v priebehu niekoľkých sekúnd. Watkinsa by určite šokovalo, ako rýchlo dnes prúdia informácie.

Továrenské poľnohospodárstvo vs. jedlo z farmy na stôl

Istý F.E. Smith, blízky priateľ Winstona Churchilla, v 20. rokoch 20. storočia vydal knihu, v ktorej predpovedal, ako bude svet vyzerať o sto rokov. Niektoré z predpovedí sú nesprávne, ale v niektorých sa neuveriteľne trafil. Jednou z nich bol Smithov pohľad na výrobu potravín. Predpovedal, že syntetické potraviny z laboratórií sa ujmú „v civilizovaných krajinách“. Tieto potraviny mali nasýtiť stále sa rozširujúcu populáciu. „Z jedného „rodičovského“ steaku s vyberanou jemnosťou bude možné vypestovať taký veľký a šťavnatý steak, aký si len budete priať.“ Keďže výroba syntetického mäsa sa dnes rozširuje, Smithova predpoveď je presná. Navyše rozšírenie vysoko efektívnych priemyselných fariem za posledných niekoľko desaťročí do značnej miery nahradilo stereotypných miestnych farmárov. Smith sa domnieval, že individuálne poľnohospodárstvo prežije len ako „koníček bohatého človeka“. Tvrdil, že v 21. storočí bude existovať iba syntetická výroba potravín. Dnes sa našťastie vraciame k potravinám vypestovaným na miestnych malých farmách a z poctivého chovu. Relatívne bohatstvo teda ponúka výber lepších a prírodnejších ingrediencií. V tomto smere sa, našťastie Smith, troška „sekol“.

Druhú časť článku vám prinesieme v piatok 16. decembra 2023.