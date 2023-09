Nadzvukové vetry Neptúna

Neptún je tmavomodrý klenot našej slnečnej sústavy a zároveň rajom pre hľadačov vzrušenia. Čo je dôvodom? Vietor, ktorý prúdi závratnou rýchlosťou, vďaka ktorej i najdivokejšie hurikány na Zemi pôsobia ako jemný letný vánok. Divoký a vlnitý vietor Neptúna môže dosiahnuť rýchlosť až 2 400 kilometrov za hodinu. Pre porovnanie, najrýchlejšie suchozemské zviera gepard dokáže bežať rýchlosťou asi 100 kilometrov za hodinu, čo pôsobí v porovnaní s poryvmi vetra na Neptúne ako vyložene lenivý pohyb.

Tekuté metánové jazerá Titanu

Titan, tajomný mesiac Saturnu, sa ako jediné nebeské teleso, okrem Zeme, môže pochváliť prítomnosťou perzistentnej tekutinu. Namiesto vody však jazerá a rieky Titanu obsahujú tekutý metán, ktorý sa vyznačuje obrovskou mrazivosťou. Titan je so svojím priemerom 5150 kilometrov druhým najväčším mesiacom v slnečnej sústave a vedci vkladajú do preskúmania jeho metanového „oceánu“ veľkú nádej.

Večná búrka na Jupiteri

Veľká červená škvrna na Jupiteri je znamením prezrádzajúcim búrku všetkých búrok! Táto gigantická búrka by dokázala pohltiť celú našu Zem a ešte by v nej ostalo miesto, takže aj najhoršie pozemské hurikány by pri nej pôsobili ako jemný vánok. Vírenie prebieha už najmenej 400 rokov. Vedci však nedokážu vysvetliť červenkastý odtieň škvrny, zistili však, že prúdenie vetra na okrajoch búrky sa neustále zrýchľuje.

Ľadové srdce Pluta

V ďalekých končinách našej slnečnej sústavy sa nachádza Pluto, kedysi deviata planéta, ale teraz už „len“ trpasličia planéta, ktorá ukrýva romantické tajomstvo: gigantický ľadovec v tvare srdca. ľadový útvar pomenovali Tombaugh Regio na počesť objaviteľa Pluta Clyde Tombaugha. Rozprestiera sa v šírke asi 1 609 kilometrov a pozostáva z dusíka, oxidu uhoľnatého a metánového ľadu. Aj keď to znie ako zoznam ingrediencií pre mimozemský koktejl, ide o dôkaz studeného a zložitého povrchu Pluta. Zaujímavosťou je, že toto „srdce“ môže v sebe ukrývať podzemný oceán!

Urán rotuje „na boku“

Keď človek premýšľa o planétach, predstavuje si ich ako majestátne gule, ktoré pokojne obiehajú okolo Slnka. A potom je tu Urán, najchladnejšia planéta slnečnej sústavy, ktorá sa valí ako nefunkčná bowlingová guľa. S osovým sklonom neuveriteľných 98 stupňov planéta v podstate obieha okolo Slnka ležiac na boku, akoby sa neustále pokúšala o zdriemnutie. Tento náklon je štvornásobne väčší ako sklon zemskej osi a planéta má zároveň asymetrické magnetické pole. Vedci zistili, že netradičná pozícia je dôsledkom dávnej kolízie s objektom dvakrát väčším ako Zem.