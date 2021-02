Už od svojho vzniku sa cez rádio vysielali dôležité správy a oznámenia, neskôr sa k oznamovacej úlohe pridala aj zábavná. Bez tradičného rádia by sme nemali ani to digitálne. Dnes už si málokto z mladšej či strednej generácie pustí klasický rádioprijímač inde než v aute. Stanice sa počúvajú cez internet, a vďaka tomu si môžete naladiť obľúbenú stanicu, aj keď ste práve tisíce kilometrov od domova. Alebo to môžete urobiť naopak a počúvať stanice hoc aj z opačného konca sveta.

Vďaka webstránke Radio Garden to nikdy nebolo jednoduchšie. Nadšenci umiestnili na virtuálny glóbus interaktívne zelené body, na ktoré sa dá kliknúť myšou. Používateľovi sa potom zobrazí zoznam všetkých staníc, ktoré z daného bodu vysielajú, a môže hneď počúvať.

Človek si tak môže rozšíriť obzory v tom, ako znie hudba z iných štátov sveta. Ide tiež o výbornú učebnú pomôcku pri osvojovaní si cudzích jazykov. Je len na vás, aké rádio si pustíte. Chcete japonské, nigérijské či argentínske? Žiaden problém, delí vás od toho len pár kliknutí.