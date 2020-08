Britskí ženisti vykopali 15 metrov pod povrchom tunel, ktorý sa v dĺžke asi 100 metrov tiahol od ich línie pod pozíciu Nemcov zvanú Schwaben Hohe. Tu vytvorili obrovskú nálož, ktorá pozostávala z 27 ton amonalu - trhaviny používanej v baníctve. O 7:28 ráno, dve minúty pred spustením britskej ofenzívy, ju odpálili.

Odhaduje sa, že výbuch vyhodil do vzduchu takmer pol milióna ton zeminy, pričom niektoré kusy sa dostali do výšky vyše jedného kilometra. Vznikla obrovská, v priemere 90 metrov široká diera s hĺbkou 30 metrov. Stala sa známou ako Lochnagarský kráter podľa zákopu, v ktorom tunel ženistov začínal. Do tej doby bola explózia vôbec najhlasnejším zvukom, ktorý vznikol pričinením človeka a údajne ju bolo počuť až v Londýne.

V hluku ohromného výbuchu sa utopil rachot všetkých ostatných zbraní, jeho taktický význam však nebol taký, ako velenie očakávalo. Nemci síce prišli o Schwaben Hohe, britskej ofenzíve sa však úspešne bránili.

Kráter dnes leží na pozemku Angličana Richarda Dunninga, ktorý ho v roku 1978 kúpil, aby zabránil jeho zasypaniu. V tom čase ho navštevovalo len pár ľudí ročne, zväčša pritom išlo o historikov a pozostalých obetí. Úrady ho neudržiavali a často sa stávalo, že doň niekto vysypal odpad.

Dnes ide o vyhľadávanú turistickú atrakciu. Každoročne sa tu 1. júla o 7:30 koná spomienková slávnosť pre obete bitky pri Somme.