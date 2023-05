Visutému mostu v skutočnosti doprava ani vietor nevadia. Vibrácie, ktoré spôsobujú, totiž neladia s prirodzenou frekvenciou mosta. Keď ale nastane harmónia, môže dôjsť ku katastrofe. Stovky nôh, ktoré dopadajú na povrch mosta v rovnakom okamžiku, teda v prípade pochodujúcich vojakov, vedia naozaj spôsobiť zrútenie mosta.

Jedným z prvých mostov, ktorý padol za obeť takzvanej mechanickej rezonancii, bol Broughtonský visutý most nad riekou Irwell v Anglicku. Postavili ho v roku 1826 a slúžil ako spojnica medzi uhoľnými baňami v Pendletone a ďalšími regiónmi. Išlo o jeden z prvých visutých mostov v Európe a pre miestnych bol zdrojom pýchy. Považovali ho za jeden z divov moderného konštruktérstva.

12. apríla 1831, necelých päť rokov po otvorení mosta, po ňom kráčal pluk vojakov. Muži cítili vibrácie, stavba sa triasla, ale považovali to za zábavné a viacerí z nich začali pískať do tempa pochodu. Čelo kolóny už bolo takmer na opačnej strane mosta, keď sa ozval zvuk podobný nepravidelnej salve z pušiek.

Časť mosta sa celkom zrútila, 40 vojakov spolu s ňou. Ako zázrakom sa nik nezabil, vyskytlo sa len niekoľko zlomenín. V dôsledku tohto incidentu vydala britská armáda príkaz prerušiť pri prekračovaní mostov pochodový krok.

Podobne dopadol aj Angerský most vo Francúzsku 16. apríla 1850. Zúrila búrka a prudký vietor sa opieral do stavby, ktorá následkom toho oscilovala. Vojaci sa snažili viac než 100 metrov dlhý most prekonať čo najrýchlejšie. Hoci mali rozkaz nepochodovať a udržiavať väčšie rozostupy než zvyčajne, nerešpektovali ho. Na moste sa nachádzalo asi 500 mužov, keď sa zrútil. 226 ich zomrelo. Počas nasledujúcich 20 rokov Francúzi nepostavili ani jeden visutý most. Stratili v ne dôveru.

V roku 2000 sa mechanická rezonancia objavila aj na moste Millennium Bridge, ktorý vedie cez Temžu. Most museli na rok uzavrieť a technici namontovali tlmiče, ktoré minimalizovali vibrácie spôsobované chodcami.

Je teda pravdou, že vojaci naozaj môžu pochodovaním spôsobiť zrútenie mosta.