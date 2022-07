Výmena „stráží“

Plánom misie s názvom Sojuz 1 bolo vypustiť kapsulu s kozmonautom na palube. Nasledujúci deň by vzlietol Sojuz 2 s ďalšími tromi členmi posádky na palube. Obidva Sojuzy by sa stretli, zakotvili a kozmonaut zo Sojuzu 1 by vyliezol do pristaveného modulu, vymenil si miesto s kozmonautom zo Sojuzu 2 a vrátil by sa na Zem na druhej kozmickej lodi. Sojuz v tej dobe ešte neobsahoval vzduchotesný prechodný tunel, takže výmena členov posádky medzi kapsulami by sa musela odohrať externe, vesmírnou „prechádzkou.“

Kamaráti

Sojuz 1 mal pilotovať Vladimir Komarov, držiteľ titulu „Hrdina Sovietskeho zväzu“, ktorý dostal po prvom vesmírnom lete v októbri 1964. Po Jurijovi Gagarinovi bol najuznávanejším kozmonautom. A jeho prvým náhradníkom bol práve Gagarin. Komarov a Gagarin boli blízki priatelia, spoločne sa navštevovali, lovili aj pili.

Nikto nemal odvahu

Brežnevova administratíva chcela, aby sa akcia uskutočnila 1. mája, preto vyvinuli nesmierny tlak na vývojový tím Sojuzu, aby oba stroje pripravili včas na očakávaný štart. Sojuz však nebol ani zďaleka hotový. V skutočnosti mal presne 203 konštrukčných problémov, ktoré spôsobili, že stroj nebol vhodný na cestovanie vesmírom. Ale kto by to povedal Leonidovi Brežnevovi?

Propaganda nad všetko

V ZSSR sa totiž mnohé udalosti realizovali takmer výlučne kvôli propagande. Vedenie konštrukčnej kancelárie OKB-1 vedelo, že vozidlo Sojuz nie je pripravené a na jeho uvedenie do prevádzky potrebujú viac času. Komunistická strana však nariadila spustenie akcie napriek tomu, že štyri predbežné bezpilotné testy odhalili chyby. Jurij Gagarin, ktorý bol v úzkom spojení s technikmi, napísal desaťstranový dokument, v ktorom všetky problémy podrobne opísal. Dokument zveril svojmu priateľovi z KGB Russajevovi, ktorý sa ho pokúsil odovzdať vyššie v reťazci velenia. Ale každý, koho oslovil, sa tomu vyhol. Nikto nechcel čeliť hnevu Leonida Brežneva.

Pohorel i Russajev

Russajev preto oslovil Georgiho Tsineva, blízkeho osobného priateľa Leonida Brežneva. Ak niekto mohol doručiť dôležitú správu priamo do rúk prvého tajomníka, bol to on. Žiaľ, Tsinev usúdil, že takýto výbušný dokument by mohol narušiť jeho vzťah s Brežnevom a ohroziť jeho vlastný vzostup v rámci KGB. Preto záznam zničil a každého, kto ho videl alebo sa ním zaoberal, prepustili alebo degradovali. Russajeva zbavili akejkoľvek zodpovednosti za vesmírne záležitosti a presunuli do bezvýznamného oddelenia výcviku personálu mimo Moskvy.

Komarov to vzal na seba

Keď už bolo jasné, že Brežnev sa o problémoch nedozvie, Komarov sa stretol s Russajevom a povedal: „Z tohto letu sa už nevrátim.“ Keď sa ho Russajev opýtal, prečo misiu neodmietol, Komarov odpovedal: „Ak let odmietnem, pošlú namiesto mňa záložného pilota. Je to Jurij Gagarin a on zomrie namiesto mňa. Musím sa o neho postarať.“ Komarov sa potom rozplakal.

Problémy od začiatku

Dňa 23. apríla 1967 Sojuz odštartoval s Komarovom na palube. Keď sa dostal na obežnú dráhu, začali sa prejavovať zlyhania. Jedna zo solárnych lopatiek sa odmietla spustiť a navádzacie počítače mali nedostatok energie. Pozemní dispečeri celú noc pracovali na náprave, ale bezúspešne. Na druhý deň, keď problémy stále nevyriešili, štart druhého Sojuzu zrušili a misiu ukončili. Teraz však museli dostať Komarova na Zem, no bez asistencie počítačov bola navigácia nemožná. „Je to diabolská loď! Nič, na čo položím ruky, nefunguje správne,“ posťažoval sa Komarov.

Tragický koniec

Keď kapsula začala klesať, padák sa neotvoril a Komarov sa rútil v ústrety smrti. Videotelefón zachytil jeho výkriky zúrivosti, keď preklial ľudí, ktorí ho dostali do pokazenej vesmírnej lode. Vesmírna kapsula sa zrútila niekde pri Orsku v Orenburskej oblasti. Úplne sa rozbila a zhorela do tla. Z Komarovho tela zostala len kôpka spáleného mäsa a kostí.

Vodku do ksichtu

Komarovova smrť vohnala Gagarina do hlbokej depresie, pretože mu zomrel najlepší priateľ kvôli Brežnevovej snahe „ukázať sa“ Západu. Gagarin bol zatrpknutý a nahnevaný. „Nejako sa k Brežnevovi dostanem, a keď zistím, že vedel o celej situácii a nechal Komarova vzlietnuť, presne viem, čo urobím,“ povedal Gagarin Russajevovi. Hovorí sa, že Gagarin nakoniec Brežneva predsa len stretol a chrstol mu drink do tváre.