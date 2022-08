V priebehu posledných storočí mestá definujú to, ako ľudia pracujú, žijú a prichádzajú do kontaktu. V roku 1800 žilo v mestách len desať percent celosvetovej populácie, no už v roku 2009 počet tých, ktorí obývajú mestá, prekonal množstvo „vidiečanov“. A napríklad v USA už v mestách žije asi 80 percent ľudí.

Metropoly teda značne narástli. Avšak ktorú z nich môžeme považovať za najväčšiu?

V prvom rade si treba ujasniť pojem „veľkosť“. Môžeme sa naň pozrieť z pohľadu územia, alebo počtu obyvateľov. Oba spôsoby sú si rovnocenné, len zachytávajú odlišné aspekty miest a ich transformácie. Niektoré mestá totiž rastú takpovediac do výšky a ich populačná hustota rastie, no na okolitom území to až tak nevidno.

S meraním veľkosti miest je tak trochu problém. Nikde totiž nenájdete presnú definíciu mesta. Kde začína, a kde končí? Keď však vezmeme do úvahy dáta zo stránok WorldAtlas a World Population Review, môžeme konštatovať, že z pohľadu geografickej veľkosti tróni metropolám New York s veľkosťou 8683, respektíve 12093 kilometrov štvorcových. Pomerne veľký rozdiel v číslach je spôsobený práve chýbajúcou definíciou mesta, prípade odlišnými definíciami tohto pojmu.

Keď ale vezmeme do úvahy veľkosť populácie, New York sa k popredným miestam rebríčka vôbec neblíži. S asi 8,2 miliónmi obyvateľov je na 45. mieste medzi Kuala Lumpurom a čínskym Chang-čou.

Rebríčku v tomto prípade kraľuje Tokio s asi 37 miliónmi obyvateľov (podľa World Population Review). Má tak o približne päť miliónov obyvateľov viac než indické Dillí, ktoré je na druhom mieste.

Nemecký agregátor dát Statista taktiež uvádza Tokio na prvom mieste, tentokrát s 39 miliónmi obyvateľov. Na druhej priečke je však podľa neho indonézska Jakarta a jej 35,3 milióna obyvateľov. Dillí je na treťom mieste s 32 miliónmi ľudí.

Ťažko teda určiť, ktoré mesto je najväčšie, ale nik nemôže poprieť fakt, že počet megamiest rastie. Ide o sídla, ktoré majú viac než desať miliónov obyvateľov. Dnes ich je 31, ale OSN odhaduje, že v roku 2030 ich bude až 43, a že Dillí čo do počtu obyvateľov predbehne Tokio.