Autorom kompozície s názvom Organ2/ASLSP (As Slow as Possible) je už zosnulý Američan John Cage. Skladba hrá v Kostole svätého Burcharda v nemeckom Halberstadte od 5. septembra 2001, aj keď slovíčko „hrá“ treba v tomto prípade brať s obrovskou rezervou. Z organu, ktorý bol vytvorený špeciálne pre túto kompozíciu sa ozývajú tóny len skutočne sporadicky. Prvé tóny sa síce ozvali na jeseň 2001, ale potom nastala pauza, ktorá trvala až do februára 2003.

Prestávky trvajú mesiace až roky. K poslednej zmene tónu došlo 5. septembra 2020 a ďalšiu časť skladby si môžete vypočuť 5. februára 2022. Konca skladby, ktorý je naplánovaný na rok 2640, sa istotne nedožije nik z čitateľov tohto článku.

Kompozíciu Organ2/ASLSP napísal John Cage v roku 1985 a pôvodne bola určená pre piano. Až následne ju prispôsobil organu a šikovne sa vyhol tomu, aby určil, ako rýchlo sa má skladba hrať. Jednoducho chcel, aby si ju hudobníci hrali vlastným tempom. 5. februára 2009 ju Diane Luchesová hrala 14 hodín a 56 minút, v septembri 2015 sa zasa v Quebecu uskutočnil 12-hodinový maratón počúvania tejto kompozície.

Najznámejšia verzia však ešte stále hrá. Myšlienka na vytvorenie najpomalšej verzie tejto skladby skrsla v hlavách skupinky hudobníkov a filozofov už v roku 1997. Debatovali o tom, čo Cage myslel, keď povedal, že kompozíciu treba hrať tak pomaly, ako sa len dá.

A tak vyrobili organ, hudobný nástroj, ktorý pri dobrej starostlivosti vydrží v podstate večnosť. Kostol svätého Burcharda v nemeckom Halberstadte si nevybrali náhodou, ide totiž o miesto, kde v roku 1361 hral vôbec prvý organ na svete. V roku 2000 uplynulo od tohto momentu 639 rokov a presne tak dlho má Organ2/ASLSP na tomto mieste znieť.

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť skladbu zahranú tak rýchlo, ako sa len dá. Ušetríte si kopec času.