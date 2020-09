Nguyen Dac Chung má 23 rokov, študuje architektúru v Hanoji a posledných desať mesiacov strávil budovaním vlastného Batmobilu. Chcel presne také auto, aké mal Batman v trilógii Temný rytier od Christophera Nolana. Stálo ho to takmer 20-tisíc eur, ale výsledok skutočne stojí za to. Dnes má Batmobil v životnej veľkosti a navyše pojazdný.

Auto poháňa štvorvalcový motor s obsahom 400 kubických centimetrov. Nejde teda o žiadny superšport, ale dokáže vyvinúť maximálnu rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu. Vpredu má až štyri tlmiče, na zadnú nápravu umiestnil Nguyen dva. Spojler je možné regulovať pomocou pneumatického systému.

Na rozdiel od filmovej verzie nemá tento Batmobil z pochopiteľných dôvodov tryskový motor, ale vzhľadovo sú obe autá na nerozoznanie.

Do kabíny si pohodlne sadnú dvaja ľudia, ale interiér nie je ani zďaleka taký impozantný ako ten Batmanov. Nguyen pripúšťa, že práve na vnútrajšku bude musieť ešte poriadne popracovať a najväčšiu pozornosť sa chystá venovať osvetleniu.

Aby si postavil auto snov, využil nielen súčiastky z Vietnamu, ale aj zo zahraničia. Napríklad pneumatiky by v rodnej krajine hľadal len márne. A hoci je Batmobil stále nedokončený, už teraz ide o vozidlo, do ktorého by si rád sadol každý chlap. Lepšie sa mu môžete prizrieť v nasledujúcom videu.