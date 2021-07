Len 28 hodín a 45 minút trvalo firme Broad Group na postavenie desaťposchodovej modulárnej obytnej budovy. Je vyrobená z prefabrikovaných kusov, ktoré vznikajú v továrni, a na mieste určenia sa v podstate skladajú ako stavebnica z Lega. Jednotlivé moduly majú veľkosť lodných kontajnerov, poukladajú sa na seba a potom už len stačí zapojiť elektrinu a vodu.

Broad Group tvrdí, že takéto stavby sú síce desaťkrát ľahšie než bežné budovy, ale na druhej strane sú stokrát silnejšie a odolajú aj silným zemetraseniam a tajfúnom. Nevieme, čo by na to povedali statici a architekti, ale rýchlosť, s akou „panelák“ vyrástol, je naozaj ohromujúca. Je dokonca možné, že sa pozeráme na budúcnosť staviteľstva. A to aj vzhľadom na fakt, že vďaka zatepleniu je život v takejto budove energeticky pomerne nenáročný. Za energie majiteľ zaplatí len desať až 20 percent v porovnaní s človekom, ktorý býva v bežnom byte. Sme tak skutočne zvedaví, akým smerom sa bude tento koncept vyvíjať.