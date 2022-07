Asteroid s označením 2022 KY4 preletel okolo našej planéty v pomerne bezpečnej vzdialenosti asi šiestich miliónov kilometrov. To je približne 16-násobok vzdialenosti Zeme a Mesiaca. Len pre porovnanie, asteroid 2022 NF s veľkosťou 6x12 metrov preletel 7. júla 2022 okolo nás len vo vzdialenosti 90-tisíc kilometrov.

2022 KY4 bol však oveľa väčší, mal až 88 metrov, teda asi toľko ako 50-poschodová budova. Pohyboval sa rýchlosťou 27-tisíc kilometrov za hodinu, teda asi osemkrát rýchlejšie než guľka vystrelená z pušky.

Nebolo to prvýkrát, keď letel okolo Zeme. Priblížil sa aj v rokoch 1948 a 1959, no tentokrát bol bližšie než predtým. Opäť sa objaví v máji 2048.

NASA a ďalšie vesmírne agentúry monitorujú tisíce podobných objektov, ktoré lietajú relatívne blízko našej planéty. Môžu totiž predstavovať pomerne veľké riziko. Aj preto NASA v novembri 2021 vypustila vesmírnu loď DART, ktorá má na jeseň 2022 zasiahnuť asteroid Dimorphos s priemerom 160 metrov. Nezničí ho, vedci však dúfajú, že zmení jeho trajektóriu. Dimorphos síce neohrozuje Zem, ale odborníci chcú skúmať, či by takýmto spôsobom v budúcnosti mohli odvrátiť blížiacu sa skazu.

2022 KY4 by pri prípadnom zasiahnutí Zeme spôsobil škody značného rozsahu. Odhaduje sa, že by zrovnal so zemou všetko v okruhu minimálne 20 kilometrov.