V roku 1942 konštruktér Edward Grote predstúpil pred Hitlera a navrhol postavenie tisíc ton vážiaceho tanku Landkreuzer. Vozidlo s dĺžkou 35 metrov, výškou 11 a šiestimi pásmi širokými jeden meter malo byť pýchou Tretej ríše. Len samotný kanón mal mať hmotnosť 100 ton. Grote vypočítal, že na pohon takéhoto kolosu bude potrebných osem 20-valcových naftových motorov alebo dva 24-valcové námorné motory, dovedna mali poskytovať výkon 16-tisíc koní. Ochranu potom mali poskytovať 30 centimetrov hrubý pancier a niekoľko protilietadlových kanónov.

Grote v 30-tych rokoch pracoval pre Sovietov a už v ZSSR navrhol monštruózny tank, ktorý mal mať dokonca až 12 motorov s výkonom 24-tisíc koní. Sovieti jeho návrh odmietli a poslali Groteho späť do Nemecka.

Tu sa Grote zamestnal v jednej z Kruppových zbrojoviek, keď ale vypukla vojna, získal miesto na ministerstve výzbroje a munície ako odborník na stavbu ponoriek. Zvláštne je, že práve tu sa mu neskôr ponúkla príležitosť predstaviť Hitlerovi svoj projekt megalomanského tanku. No a Hitler, ktorý mal podobné obrovské stroje rád, nariadil Kruppovi, aby začal s vývojom.

Podľa pôvodného návrhu mal Landkreuzer vážiť 800 ton, no Grote začal pridávať výzbroj: ďalší kanón na hlavnú vežu a štyri menšie veže zdvihli hmotnosť na takmer tisíc ton. Výsledkom bol koncept, ktorý akoby navrhovalo dieťa so snahou umiestniť na tank čo najviac palebných veží.

Návrh mal mnoho ďalších nedostatkov. Landkreuzer by napríklad nedokázal prekračovať mosty bez toho, aby ich nezbúral. Cesty by po jeho prejazde ostávali totálne zničené. Hoci mal dosahovať maximálnu rýchlosť 40 kilometrov za hodinu, stále by bol ľahkým terčom pre nepriateľské lietadlá a delostrelectvo. Niet divu, že celý projekt bol v priebehu niekoľkých týždňov označený za nepraktický a vedenie Tretej ríše ho zrušilo.