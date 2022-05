Je tu miesto najviac pre päť počítačov...

Ešte nedávno prevládal názor, že počítače sú úplne zbytočné, no dnes bez nich nedokážeme žiť. V roku 1943 Thomas Watson, zakladateľ IBM prehlásil, že na svetovom trhu je priestor na maximálne päť počítačov. Prešlo pár desaťročí a počítače sú v každej firme i domácnosti.

Vlaky ženám vytrhnú maternicu

Parné vlaky chrliace dym a paru považovali ľudia, ktorí ich videli prvýkrát na vlastné oči, za hotové monštrum. Báli sa, že tieto obrovské stroje svojou akceleráciou a rýchlosťou vytrhnú maternicu zo ženského lona. Strach z neznámeho je silný fenomén, ale myslieť si, že pohyb vlaku môže vytrhnúť z tela orgán to už je silná káva.

Počítače spôsobujú potraty

Ešte na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia mnoho ľudí verilo, že práca s počítačom môže vyvolať potrat. Počítačové monitory vraj vyžarujú silné žiarenie, ktoré môže mať katastrofálne následky na vývoj plodu. Dnes vieme, že to nie je pravda a tehotným ženám nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Pravdou však je, že práca pri počítači spôsobuje bolesti chrbta, kŕčové žily a spazmus svalstva.

Telefóny sú „nástroj diabla“

V 19. storočí telefónom najviac podľahlo Švédsko. V roku 1885 nemala žiadna iná krajina na planéte toľko pripojených telefónov. No nie všetci z nich boli nadšení, niektorí ich vnímali skepticky, mali z nich dokonca strach. Ľudia sa báli, že do ich životov môžu cez drôty vstúpiť zlí duchovia. Mnohí duchovní dokonca považovali telefón za nástroj samotného diabla. Vlastníci pôdy a farmári nechceli, aby linky viedli cez ich hospodárstva. Našťastie, Švédi novú technológiu prijali a podelili sa s ňou so zvyškom zemegule.

Cheeseburgery boli „divné“

Prvú zmienku o cheeseburgeri nájdete v článku v The New York Times v októbri 1938. Podľa neho cheeseburger je len „rozmar“ kalifornských reštaurácií, ktorý rýchlo vzplanul a rovnako rýchlo zanikne. Ešte aj o deväť rokov neskôr kritici napísali, že kombinácia hovädzieho mäsa so syrom a paradajkami je absolútne bizarná. Dnes, o 75 rokov neskôr sú Američania schopní zaplatiť aj 300 dolárov za gurmánsky cheeseburger, ktorý predtým odsudzovali. Dokonca existuje Národný deň cheeseburgerov, ktorý pripadá na 18. septembra.

Lak na nechty bol len „výstrelok“

Moderný lak na nechty uzrel svetlo sveta v roku 1917. Išlo o „vynález“ spoločnosti Cutex, avšak trvalo relatívne dlho, kým sa presadil. V roku 1926 Viola Parisová v časopise Vogue napísala, že existujú silné pochybnosti, že ho raz ženy budú hojne používať. O rok neskôr lak na nechty v The New York Times nazvali „londýnskym výstrelkom“. Na otázku, akú dlhú bude mať tento „výstrelok“ životnosť, novinári povedali, že dámska móda je náladová a svojvoľná ako vietor, takže čoskoro upadne do zabudnutia. Dnes, keď laky na nechty firmám zarábajú miliardy eur je ťažké si predstaviť, že sa ho ženy vzdajú.

Auto bolo „nepraktické“

Novinári v The New York Times nazvali v roku 1902 automobil „nepraktickým“. Ľudia vtedy verili, že životnosť auta bude krátka a nikdy nevytlačí z trhu bicykel. Predpovedali, že cena automobilov nebude nikdy taká nízka, aby si ich mohli dovoliť kúpiť obyčajní ľudia. Keď sa však príležitosti chytil Henry Ford, za krátky čas odštartovala sériová výroba a zvyšok už poznáte.