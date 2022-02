Robotický exoskeleton

Roam Robotics a ich prezident Tim Swift sa špecializujú na nafukovacie robotické exoskelety. Spoločnosť sa v súčasnosti na webovej stránke chváli dvoma produktmi, Ascend a Forge. Kým Ascend je zdravotnícka pomôcka, Forge je určený pre spotrebiteľské použitie. Ascend je robotická ortéza, ktorá zmierňuje bolesti kolena a zlepšuje mobilitu. Poskytuje pacientom nielen úľavu od bolesti, ale zvyšuje aj ich sebestačnosť. Používatelia Ascendu môžu vykonávať pohyby, ktoré by inak nedokázali. Druhý produkt Forge má zlepšiť ľudský výkon. Z jeho používania by mohli ťažiť hasiči, armáda, polícia či turisti. Forge je ľahký a pripína sa priamo na nohu užívateľa. Jeho súčasťou je riadiaci softvér, ktorý v prípade potreby pridáva energiu.

Kontaktné šošovky, ktoré merajú hladinu glukózy

Neuveríte, ale v roku 2014 si Google podal patent na digitálne kontaktné šošovky. Nešlo o hocijaké šošovky, ale také, ktoré sledujú hladinu cukru (glukózy) v krvi u diabetických pacientov. Úžasné kontaktné šošovky obsahujú senzory priamo vo svojom strede. Po konzumácii jedla doslova rýchlosťou blesku senzor odovzdá informácie inému zariadeniu, ktoré informuje pacientov o hladine cukru v krvi. Diabetickí pacienti si musia niekoľkokrát pichnúť ihlu do prsta, aby zistili, ako na tom sú. Šošovky Google im ponúkajú pohodlnejšiu alternatívu.

Mikročip, ktorý dokáže ukladať dáta do rúk

So smartfónmi a inými inteligentnými zariadeniami sa zdá, že svet držíme pevne vo svojich rukách. Aj keď je to len fráza, niektorí ľudia to berú absolútne vážne. Prvou osobou, ktorej skutočne implantovali mikročipy do rúk, bola austrálska vedkyňa Shanit Korporaal. V roku 2016 si do rúk implantovala dva mikročipy, čím nahradila potrebu nosiť so sebou preukaz totožnosti, kreditné karty, vodičský preukaz a ďalšie. Mikročipy si dokonca dokážu zapamätať heslá na prihlásenie do počítača a na webové stránky. Švédska spoločnosť Epicenter dokonca začala v roku 2015 čipovať zamestnancov pomocou technológie Near Field Communication (NFC). Ich mikročipy sú pasívne, čo znamená, že nezaznamenávajú nové informácie.

Inteligentné kosti

IBI, biotechnologická spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, pracuje na vytvorení kostnej náhrady, ktorá dokonale napodobní organickú ľudskú kosť. Produkt s názvom SmartBone predstavili verejnosti v roku 2012. Podľa webovej stránky SmartBone vzniká spojením kravskej minerálnej kostnej matrice s bioresorbovateľnými polymérmi a kolagénovými fragmentmi. Okrem toho má štruktúru podobnú ľudskej kosti. Podľa IBI napodobňuje vlastnosti zdravej ľudskej kosti: biokompatibilitu, primeranú pórovitosť, vysoký mechanický výkon či hydrofilnosť. Tento neuveriteľný materiál sa v mnohých ohľadoch správa ako ľudská kosť a dá sa použiť pri rôznych lekárskych procedúrach.

Myšlienkové ovládanie robotických ramien pomocou systému BrainGate

Pomocou elektród implantovaných do pacientovho mozgu, BrainGate dokáže obnoviť funkciu svalov paralyzovaných jedincov. BrainGate pomôže zmeniť život mnohým ľuďom, ktorí trpia paralýzou. CNBC.com napríklad uvádza, že v roku 2017 vedci 53-ročnému Billovi Kochevarovi, ktorý ochrnul pred ôsmimi rokmi, implantovali do mozgu zariadenie BrainGate. Zároveň do ramena mu implantovali viac ako 30 elektród. Hoci trvalo asi štyri mesiace tréningu, Kochevar sa odvtedy dokázal sám najesť či napiť. Hotový zázrak. Akokoľvek sľubná je technológia, stále nie je dostatočne vyvinutá a dostupná všetkým pacientom.

Otvorený systém umelého pankreasu

Ďalšou vzrušujúcou technológiou, ktorá pomáha diabetickým pacientom monitorovať hladinu cukru v krvi je OpenAPS (skratka pre otvorený systém umelého pankreasu). Prístroj vynašla Dana Lewis, ktorá má tiež cukrovku 1. typu. OpenAPS poskytuje ľuďom s diabetom prístup k technológii na vytvorenie vlastného uzavretého systému. Zariadenie funguje tak, že „komunikuje“ s inzulínovou pumpou s cieľom získať podrobnosti o všetkých nedávnych dávkach inzulínu, hodnôt glykémie a vydáva príkazy pumpe na úpravu potrebných dávok. Skvelá pomôcka pre milióny diabetikov na celom svete.