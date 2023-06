Veda má celkom jasnú definíciu toho, čo je ovocie. Ide o plod kvitnúcej rastliny, ktorý obsahuje semená. Zeleninou ale môže byť akákoľvek časť rastliny, ktorú konzumujeme: stonky, listy, korienky, hľuzy, ale aj spomínané ovocie. A to je práve kameň úrazu.

„Ovocie“ je totiž výraz z botaniky, zatiaľ čo zelenina je kulinársky termín. A keď tieto dva výrazy zmiešate, vytvoríte zmätok. Navyše, aj ovocie sa predsa používa v kulinárskej terminológii, no nie?

Ovocie býva zväčša sladké a považujeme ho za vhodný dezert, desiatu či olovrant. Zelenina, ktorá obsahuje menej fruktózy, sa zvykne servírovať ako príloha či súčasť hlavného jedla. Podľa tejto klasifikácie by rajčiny boli zeleninou, rovnako ako napríklad uhorky, tekvice či baklažány, ktoré sú z botanického hľadiska ovocím.

Do debaty o tom, či je rajčina ovocím, alebo zeleninou, sa v roku 1893 musel zapojiť aj Najvyšší súd USA. Už desať rokov predtým totiž v USA začal platiť zákon, ktorý strojnásobil daň na dovážanú zeleninu, ale ovocie sa mohlo dovážať bez dane. Firma John Nix & Co. bola vtedy jednou z prvých, ktorá dovážala zeleninu a ovocie zo zahraničia, a jej predstaviteľom došlo, že by mohli ušetriť nemalé peniaze, ak by vyhlásili rajčiny za ovocie a oslobodili ich tak od dane.

Prípad sa postupne dostal až na Najvyšší súd. Nixovi právnici citovali definície ovocia a zeleniny z troch rôznych slovníkov a mysleli si, že súd im dá za pravdu. Sudca Justice Horace Gray ich však svojím verdiktom zaskočil.

„Z botanického hľadiska sú rajčiny ovocím, rovnako ako uhorky, tekvice či hrachy. V reči bežných ľudí, či už predajcov, alebo zákazníkov, ale ide o zeleninu. Rovnako ako zemiaky, mrkva, cvikla, karfiol, kapusta či šalát sa podávajú ako súčasť obeda, v ňom alebo s ním, na rozdiel od ovocia, ktoré je zväčša dezertom,“ uviedol Gray.

Bolo síce rozhodnuté, no debata neutíchla. V roku 2005 napríklad štáty Tennessee a Ohio vyhlásili rajčinu za svoje štátne ovocie. New Jersey ale z paradajok urobilo štátnu zeleninu. Zmätok do veci vnieslo aj nariadenie EÚ z decembra 2001, ktoré rajčiny, rebarboru, mrkvu, batáty, uhorky, tekvice a melóny klasifikuje ako ovocie.

V konečnom dôsledku tak ide o výber medzi vedeckým faktom a všeobecným konsenzom. Keby ste chceli spoznávať rajčinu z odborného hľadiska, musíte brať do úvahy, že je ovocím. V kuchyni ju ale radšej považujte za zeleninu. Asi ťažko by ste u svojich hostí zožali chválu, ak by ste im ponúkli palacinky so šľahačkou a kečupom či ovocný pohár s jahodami a paradajkami.