Každá doba priniesla objav, ktorý nasledujúce generácie rozvinuli do nevídaných rozmerov. Či už išlo o ponorky, tanky, lietadlá alebo rakety.

Ponorka - Turtle

Začiatkom 17. storočia zostrojil holandský vynálezca Cornelius van Drebel ponorné plavidlo s drevenou konštrukciou, ktoré poháňali veslá. Trvalo však ďalších 150 rokov, kým ľudia ponorku využili vo vojne. A môže za to americký vynálezca David Bushnell, ktorý sa rozhodol, že vo vojne za nezávislosť pomôže americkému námorníctvu. Jeho zvláštna konštrukcia pomenovaná Turtle (Korytnačka) dnešné ponorky ničím nepripomínala. Mala tvar vajíčka plávajúceho špičkou dole, pričom pred prevrátením ju chránila olovená záťaž v spodnej časti. Posádku tvoril jediný muž.

Ponorka sa ponárala pomocou nádrží, ktoré plnili vodou a vzduch v nej vystačil na pol hodiny. Napriek ťažkostiam sa našiel dobrovoľník, ktorý do tejto plávajúcej „rakvy“ nasadol a zaútočil s ňou na Eagle (Orla), vlajkovú loď britskej flotily blokujúcej newyorský prístav. Korytnačku riadenú desiatnikom Ezrom Leeom vybavili ručným vrtákom, ktorým mal zospodu prevŕtať trup vojnovej lode a upevniť na neho asi 70-kilogramový sud s pušným prachom. Následne mal Lee nastaviť časovú rozbušku a s ponorkou sa ešte pred výbuchom vzdialiť. Celé to však skončilo inak, lebo vojak vrtákom nedokázal prevŕtať kovový plášť lode a Briti ho odhalili. Napriek tomu sa ponorky postupne stali základom výzbroje vojnového námorníctva.

Tank - Little Willie

Zdroj: Public Domain

Prvý tank v histórii zišiel z výrobnej linky v roku 1915. Bol ťažkopádny, pomalý, často uviazol v blate a prehrieval sa. Nikto by vtedy nestavil ani deravý groš na to, že tanky zásadným spôsobom poznamenajú dejiny 20. storočia. Všetko začalo 14-tonovou „mašinou „Malý Willie“, ktorú vytvorila britská armáda v roku 1915.

Išlo o prvé obrnené vozidlo, ktoré položilo základy novej taktiky boja a pomohlo vzniku najpočetnejšieho britského tanku Mark v rôznych verziách. Napríklad vo verzii Mark IV. vyrobili až tisíc tankov. Nasledujúca verzia priniesla ďalšie vylepšenia, predstavovala zároveň poslednú z tejto série tankov. Podstatné bolo, že pešiaci boli proti prvému tanku Mark I., ktorý vážil takmer 30 ton, úplne bezbranní. Na francúzskej rieke Somme sa odohrala najkrvavejšia bitka v dejinách prvej svetovej vojny, na oboch stranách v nej padlo viac ako 1 300 000 vojakov.

Balistická raketa V-2

Zdroj: Public Domain

Počas druhej svetovej vojny nemecká armáda vyvinula raketu V-2 ako „zbraň pomsty“, ktorá spôsobila spojeneckým vojskám obrovské škody. Balistickú raketu použili v II. svetovej vojne proti Spojenému kráľovstvu a Belgicku na ostreľovanie vojenských a civilných cieľov. Išlo o jednu z tajných Hitlerových zbraní, ktorými chcel zvrátiť priebeh vojny.

Lenže zbraň vyvinuli a nasadili príliš neskoro, aby ovplyvnila prebiehajúce boje, keďže ju použili až v septembri 1944. Zároveň jej použitie bolo enormne drahé a nie také spoľahlivé alebo presné ako konvenčné delostrelectvo. Vývojový program financovaný nacistickým Nemeckom stál v prepočte viac ako dve miliardy dolárov v cenách platných v roku 1944. V-2 má v histórii svoje miesto ako prvá na svete riadená balistická strela. Práve z nej vyvinuli iné mocnosti rakety, ktoré mohli vystreľovať z ponoriek, podzemných bunkrov či vozidiel všetkých typov.

Atómový bombardér - Enola Gay

Zdroj: Public Domain

6. augusta 1945 nastúpilo 12 mužov do bombardéra Boeing B-29 Superfortress, ktorý je známy ako Enola Gay. Posádka mala pred sebou veľmi nebezpečnú misiu – zhodiť na Hirošimu atómovú bombu. Presne o 8:15. lietadlo zhodilo bombu nazývanú Little Boy. Trvalo menej ako minútu, kým bomba klesla z nadmorskej výšky desať kilometrov do určenej detonačnej výšky 600 metrov.

Výbuch zničil takmer 70 percent budov v meste (60-tisíc budov) a zabil asi 30 percent jeho obyvateľov (80-tisíc ľudí). Posádka cítila tlakovú vlnu aj po 18,5 km od zhodenia bomby. Odborníci odhadujú silu explózie na 12 až 20 kiloton TNT. Keď sa Enola Gay vrátila na základňu na ostrove Tinian, posádku privítali s veľkými fanfárami. Nová zdrvujúco ničiaca zbraň sa stala priekopníkom v strategicko-taktickom plánovaní tzv. definitívnych vojen. Lietadlo Enola Gay vystavujú v Smithsovom múzeu leteckej a vesmírnej techniky vo Washingtone.

Bezpilotné lietadlo - Predátor MQ-1

Zdroj: Public Domain

General Atomics MQ-1 vstúpil do bojového priestoru v júli 1995. Hoci to nebol prvý robot používaný vo vojne, išlo o prvý letecký prieskumný letún, ktorý vo veľkej miere podporil americké vojenské operácie po celom svete. Viacúčelové bezposádkové lietadlo s dlhou výdržou vo vzduchu operovalo v stredných výškach. Primárne ho využívali na spravodajstvo, sledovanie a prieskum, ale po integrácii rakiet vzduch-zem získal Predátor aj spôsobilosti na ničenie mobilných pozemných cieľov.

MQ-1 dokázali ovládať z akéhokoľvek miesta na svete až po dobu 26 hodín, čo drasticky znížilo výrobné a prevádzkové náklady na jeho prevádzku. USA to umožnilo uviesť do prevádzky až 360 letúnov v priebehu 25 rokov. Hoci Predátor bol vynikajúcim prieskumným lietadlom, skutočnou revolúciou prešiel, keď sa americké vzdušné sily rozhodli pridať na neho rakety Hellfire. Nový MQ-1A tak mohol strieľať rakety na terče mimo vizuálneho a sluchového dosahu, čo z neho robilo efektívny vraždiaci stroj. Najnovšia verzia MQ-1C Gray Eagle má výkonnejší motor, ktorý umožňuje dosiahnuť lietadlu maximálnu rýchlosť 309 kilometrov za hodinu. Gray Eagle má maximálny dostup 8 840 metrov a unesie dvakrát viac výzbroje ako MQ-1.