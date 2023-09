Vedci a ekológovia sa 15. augusta 2023 vydali na plavbu, ktorá bude trvať dva roky. Poputujú v stopách slávnej výpravy okolo sveta, ktorej sa pred takmer 200 rokmi zúčastnil aj Charles Darwin. Ten v 19. storočí zbieral a pozoroval najrôznejšie druhy živočíchov a formoval si v hlave myšlienky, ktoré vyústili do vypracovania evolučnej teórie.

Moderná expedícia s názvom Darwin200 sa vydala na cestu z anglického Plymouthu na palube holandskej plachetnice Oosterschelde. Tím chce po mori počas dvoch rokov prekonať vzdialenosť 74-tisíc kilometrov a zakotviť v 32 prístavoch naprieč štyrmi kontinentmi. Cestu plánuje ukončiť v anglickom Falmouthe.

Trasa novej výpravy bude čo najdôslednejšie kopírovať trasu pôvodnej Darwinovej expedície, ktorú vedec absolvoval na palube lode HMS Beagle. Darwin taktiež vyštartoval z Plymouthu, stalo sa tak 27. decembra 1831, a pristál vo Falmouthe 2. októbra 1836. Mal 22 rokov, keď sa k výprave pridal, a jeho pôvodným zámerom bolo vidieť svet predtým, než sa stane farárom.

Počas cesty ho však začala fascinovať rozmanitosť druhov, s ktorou sa stretával, čo napokon viedlo k vytvoreniu teórie evolúcie prirodzeným výberom. Darwinove dojmy z expedície neskôr vyšli knižne a pomohli mu upevniť si postavenie v britskej akademickej obci.

Hlavným cieľom novej expedície je výcvik dvoch stoviek mladých environmentalistov vo veku 18 až 25 rokov, z ktorých každý strávi na palube Oosterschelde jeden týždeň. Budú študovať ohrozené druhy živočíchov, s ktorými sa stretol Darwin počas svojej plavby. Loď bude navyše raz týždenne prostredníctvom internetu vysielať hodinové prednášky o životnom prostredí.

Oosterchelde pred pár dňami zastavila v Tenerife na Kanárskych ostrovoch a odtiaľ poputuje cez Atlantik do Brazílie. Obopláva Južnú Ameriku a zamieri do Austrálie a Nový Zéland, potom navštívi ostrovné štáty Pacifiku a napokon sa vydá do Juhoafrickej republiky, odkiaľ zamieri domov.